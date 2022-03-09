俄國入侵第14天「逾200萬人逃離烏克蘭」　9大重點事件一次看

▲烏克蘭士兵協助民眾逃難。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭進入第14天，戰情陷入膠著。聯合國難民署表示，自從戰爭爆發以來，已經超過200萬人逃離烏克蘭。《衛報》整理出9大重點事件，包括俄羅斯面臨更多國際制裁，以及華府與北約盟友的最新動向等等。

1、美軍與波蘭的軍事交流

波蘭外交部長饒兀（Zbigniew Rau）8日表示，華沙政府「已經準備好立刻且免費所有米格-29戰機部署到（美國駐歐洲空軍總部）拉姆施泰因空軍基地 ，並且交由美國政府處置。」

美國國防部很快駁斥波蘭的做法「站不住腳」，因為戰機從德國空軍基地出發，飛入烏俄爭議空域，將引發整個北約的嚴重擔憂。」但美國歐洲司令部（EUCOM）稍晚又宣布，將把2組愛國者飛彈系統送往波蘭，作為一種「防禦性部署」，應對北約盟友面臨的潛在威脅。

▲馬立波遭俄軍包圍轟炸。（圖／路透）



2、烏克蘭指控俄羅斯違反停火協議

基輔指控俄軍砲擊馬立波（Mariupol）的人道走廊，造成疏散平民死傷。這個港口都市的居民不僅遭到轟炸，也缺乏暖氣、自來水，衛生系統及電話通訊都被阻斷。

3、俄羅斯承諾開啟人道走廊

俄羅斯官員承諾9日下午4時（台灣9日上午10時）再次停火，並且將在基輔、切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇梅（Sumy）及馬利波開放人道走廊，以利平民疏散。一些蘇梅居民，已經乘坐巴士離開，包括奈及利亞及印度學生。

4、澤倫斯基發表歷史性演說

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對英國國會發表視訊即席演說，他表示，烏克蘭因奮勇抗敵成了偉大國家，但仍需要英國等文明大國「做得更多」，包括盡一切所能，協助確保烏克蘭空域安全，並且加強制裁俄羅斯。

▲麥當勞等國際品牌8日宣布加入制裁。（圖／達志影像／美聯社）



5、英美禁止進口俄羅斯石油

美國及英國宣布禁運俄羅斯石油，美國總統拜登表示，捍衛自由民主有其代價，俄羅斯挾能源做為威脅，正在加油站攻擊美國家庭。歐盟尚未加入制裁行列，但稱將在未來幾天討論減少對俄能源依賴，也計畫可能在今年將化石燃料使用量減少2/3。

6、更多國際品牌加入制裁

麥當勞、星巴克、可口可樂及百事可樂8日相繼宣布，將暫停在俄羅斯的所有業務，成為加入制裁行列的最新知名西方品牌。自從俄羅斯入侵烏克蘭後，許多西方企業紛紛放棄俄國市場，而上述4大品牌卻因遲遲沒有表態遭受抨擊。

同日稍晚，速食連鎖業者肯德基（KFC）母公司百勝餐飲集團（Yum）表示，將暫停在俄羅斯相關投資，暫停俄國境內70間肯德基門市營運，並關閉所有必勝客餐廳。

▲烏克蘭基輔附近的博羅江卡公寓俄軍炸毀，100人遭埋。（圖／路透社）

7、烏克蘭急需醫療資源

世界衛生組織（WHO）表示，烏克蘭醫院、救護車及其他醫療設施遭受的攻擊次數「迅速增加」，導致重要醫療資源及設備快要耗盡，包括氧氣、胰島素、防護裝、手術用具及血液相關產品，該組織正緊急把醫療用品送往當地。

8、歐洲制裁

歐洲執委會準備針對俄國及白俄羅斯實施最新制裁方案，把更多俄國富豪及政治人物加入歐盟黑名單，並將白俄3間銀行踢出國際支付系統SWIFT。

9、俄羅斯最新戰損

烏克蘭外交部透露，根據最新評估，俄軍高達1.2萬人陣亡，損失48架飛機、80架直升機、303輛坦克、1036輛裝甲車、120組火炮設施及27組防空作戰系統。但美國中央情報局（CIA）8日預估，俄軍陣亡人數應落在2000至4000之間。

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