學者建議分階段開邊境「歐美優先」　莊人祥：依國際疫情審慎思考

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

台灣檢疫措施逐漸鬆綁，許多人亦關注境外何時可全面解封。公衛專家陳秀熙今（9）率領團隊直播時表示，台灣最快可從5月開始，以歐美國家為優先分階段解封。對此指揮中心回應，會納入參考，但詳細的狀況，還是要依國際疫情審慎思考。

陳秀熙認為，自5至6月開始，台灣可根據疫苗施打期程及時效推估，將全世界國家分為高群體免疫如歐美國家、中群體免疫如南美洲、低群體免疫如非洲，及部分亞洲國家，以此做不同階段的解封。第一階段以開放高群體免疫的國家優先，中群體為第二階段時程，依此類推。

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針對陳秀熙的建議，指揮中心發言人莊人祥表示，會再和他請益，相關部分也會納入參考，「不過都還要再根據境外當時的國際疫情，做一個審慎思考。」

除了境外解封，陳秀熙也認為居檢措施仍有調整的空間，「已施打二、三劑、或是感染後又康復的人，基本上帶有抗體，若經由抗體檢測確定更好，就不需要居隔！」至於沒有完整施打疫苗或未感染的對象，則可依照國家滾動修正，例如現在台灣從10+7走到5+5便是。

▲陳秀熙認為，台灣可依三階段境外解封。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）