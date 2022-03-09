提升台南救護效能二大隊救護訓練不鬆懈　2年內救活4位OHCA患者

▲台南市消防局第二救災救護大隊玉井消防分隊，由高級救護技術員洪寶均，帶領同仁針對心肺功能停止案件及送醫途中意識改變案件做流程演練。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情期間，救護案件仍居高不下，台南市消防局第二救災救護大隊仍不斷自我惕勵精進救災、救護技能，9日由玉井消防分隊高級救護技術員洪寶均擔任教官，帶領同仁針對救護案件中，心肺功能停止案件及送醫途中意識改變案件做流程演練。

第二大隊大隊長丁春能親自至分隊督導訓練成效及有無落實，訓練狀況整體良好，但細節處如AMBU手勢的確實性及LUCAS架設主副手的默契，仍要再更熟練，丁大隊長於訓練後勉勵所有人員要時時自我專研精進救護技能，唯有透過平時紮實的訓練，給人民最好的救護品質。

消防隊的救護訓練內容相當多元，其中最緊急的就是心肺功能停止的案件。心肺功能停止之病患大腦中的殘存氧氣僅足夠使用4~6分鐘，超過這時間大腦將會產生不可逆的損傷，故院外心肺功能停止是到院前救護最有價值也是最關注的急症之一。因此台南市政府消防局第二大隊及中隊人員，利用平時至分隊與同仁一同訓練，並適時提供同仁最新的救護知識及指引，了解同仁在執行救護勤務時面臨的問題後及時給予協助，大大提升同仁的專業與默契。

第二大隊利用每月的大隊會議時間，針對IV注射情形、高級救護員給藥情形及救護紀錄表登打正確性來討論及精進，並協調轄內麻豆新樓醫院舉辦靜脈注射實務訓練，此外大隊長丁春能也偕同台南市消防之友會第二辦事處處長胡正德，對於特殊重大救災救護案件及救護勤務表現優異的同仁頒發獎勵金。

第二救災救護大隊大隊長丁春能表示，在第二大隊各位同仁的努力下，2021年度總計有六甲分隊、玉井分隊2件民眾經歷心肺功能停止後成功獲救，2020年度總計南化分隊、楠西分隊有2件，且在2021年低血糖低血壓案件的靜脈注射成功率達到63％，為消防局施打成功率最高的大隊，此外第二大隊也榮獲2021年消防局救護各項業務綜合成績的第一名，顯現第二大隊幹部及同仁在到院前的緊急救護方面，不斷的自我精進，要提供給民眾更好的救護品質。

台南市消防局局長李明峯表示，台南市1年約有9萬多件救護勤務，108年的火災件數與救護件數比為1:43，109年為1:50，顯示救護勤務佔消防員的勤務量比例越來越高，加上台灣幾年後即將邁入超高齡社會，提升緊急救護品質刻不容緩，近期更在佳里區建置南部縣市首座救護品管教育中心，設置5間教室空間可依不同的危急案件模擬救護場景及1間擬真救護場景訓練室，搭配全景螢幕播放現場的影像、音效及特效。所謂工欲善其事必先利其器，教育中心的啟用，代表南市到院前的緊急救護又往前跨一大步。