王美花續留　萬美玲批「外行領導內行」：給再多時間也徒勞無功

▲國民黨團召開「303檢討報告未檢討？如何解決停電、跳電？」記者會。（圖／國民黨團提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

303全台大停電，台電董總下台，經濟部長王美花留任。國民黨團9日召開「303檢討報告未檢討？如何解決停電、跳電？」記者會，書記長萬美玲批評，王美花任內已發生3次大停電，只因為她是總統蔡英文愛將而無法換人，能體會行政院長蘇貞昌的無奈，至於這次蘇貞昌要再給王美花6個月去解決缺電問題，恐怕也是徒勞無功。

萬美玲表示，對於蘇貞昌續留王美花一點都不意外，蘇揆稱要給王美花6個月時間去解決電網問題，但回頭看去年513、517大停電，經濟部都有提出檢討報告，甚至成立電力改善小組，卻絲毫沒看到任何成效，只是交差了事，「從去年513、517，到現在不止6個月了，再給她6個月的時間恐怕也是徒勞無功。」

「蘇貞昌要繼續留下她，何苦為難王美花部長？」萬美玲直言，蘇貞昌以酷吏性格聞名，卻獨獨對王美花這麼容忍，就因為王美花是蔡英文的愛將，蘇貞昌自然也無法換掉她，此外，電力並不是王美花的專業，何苦要為難彼此？

萬美玲批評，民進黨執政以來已發生4次大停電，其中有3次是在王美花任內，檢討報告都指向第一線人員操作錯誤，此次大停電除了台電董總下台負責，還懲處興達電廠主管、操作人員，王美花卻完全沒有任何懲處，很明顯就只拿基層開刀。不管蘇貞昌要給王6個月的時間還是更久，仍然都是「外行領導內行」，缺電問題怎麼會解決？

萬美玲指出，815大停電，蔡英文當時說「台電供電系統明顯脆弱，列為改革重點」；513、517停電，蔡英文說「事故是輸配電網問題，凸顯台灣分區供電均衡的重要性」；如今303大停電，蔡英文又說「必須提升電網分散性和韌性，並對既有電網進行總體檢」。萬美玲痛批，這四次的檢討都只有文字稍作修改，每次都只有口號，之後就沒有下文，非常不負責任，奉勸蔡政府這次真的要好好面對缺電問題。