俄羅斯擬定「輸油計畫」想從白俄運燃料　被烏克蘭總參謀部曝光

▲俄羅斯入侵烏克蘭已持續14天。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏俄戰事持續，外傳俄羅斯後勤補給出現大缺失。烏克蘭武裝部隊參謀總部透過臉書揭露，俄方為了解決燃料問題，想利用現有汽車加油站及儲油設施，同時計畫建立輸油管道從白俄羅斯運送燃料。

依據烏克蘭武裝部隊參謀總部稍早發布的最新戰況，俄軍在白天減少進攻速度，主要使用導彈、炸彈襲擊民用設施，部隊主力繼續集中在包圍奪取首都基輔、哈爾科夫、馬力波等城市，準備在克里米亞與俄羅斯領土之間建立一條陸上通道等。

烏方稱，依據現有情資，俄方正考慮透過使用現有的汽車加油站、儲油設施，以便有效解決俄軍燃料問題。此外，俄方也計畫在被占領的烏克蘭土地上建立新的輸油管道，可能將其連接至中央輸油管道，從從白俄羅斯運送燃料。

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