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烤肉趴認識新朋友　台南OL好心陪上廁所…竟遭拖入男廁侵犯

▲▼中秋烤肉。（圖／免費圖庫Pexels）

▲OL參加烤肉聚會，好心陪男子上廁所，竟遭拖入男廁侵犯。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

台南一名OL先前參加烤肉聚會，基於好意陪同喝醉的鄭姓男子前往男廁，沒想到因此遭到鄭男侵犯，崩潰提起告訴。台南地院審理後，依照強制猥褻罪，判處鄭男10個月有期徒刑。

依據判決書內容，這名OL於2020年10月參加烤肉聚會，地點位在公司前的空地，在聚會上認識了鄭姓男子。由於鄭男不勝酒力，需要人攙扶進廁所，OL在公司任職，知道廁所、電燈開關在哪，於是基於好意，陪同鄭男前往公司1樓男廁，並幫忙打開電燈。

沒想到，OL開燈時，被鄭男一把抓入廁所，臀部被鄭男頂住，還遭到襲胸，當場嚇得大叫，要求鄭男放手。OL後續回到宿舍，向阿姨與警衛哭訴發生的事情，決定向鄭男提告。

▼由於烤肉地點位在公司門口，OL知道一樓廁所、電燈開關在哪，基於好意陪喝醉酒的鄭男去廁所。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市許姓男子前年6月間與2名女大生共進晚餐，事後再轉進酒館飲酒回宿舍，趁著酒意接連對2女性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

鄭男辯稱，當天喝醉酒，根本不曉得發生什麼事，監視器也沒有拍下，當時還是與OL一同離開廁所的。不過，OL則表示，因為父親同年9月喝醉酒，發生了意外，她害怕鄭男伸出狼爪，也怕對方在廁所出事，遭到侵犯後在外面等待，但害怕鄭男再度做出傷害她的事，所以刻意保持距離離開，過程中也沒有說話。而監視器畫面雖然沒拍見犯案經過，但有拍到2人離開廁所時，OL刻意與鄭男保持距離。

台南地院審理後認為，OL指證歷歷，描述過程時也不斷哭泣，監視器畫面也有拍到，鄭男是獨自離開，還知道廁所的燈沒開，烤肉聚會當中還有與人發生爭執，可見鄭男沒有因為醉酒而喪失記憶，甚至有辨別能力降低的狀況，因此依照強制猥褻罪，判處鄭男10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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