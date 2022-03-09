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去年全球「最熱賣手機Top 10」7款iPhone上榜　這支最暢銷

▲蘋果,iPhone 13 Pro Max,蘋果直營店。（圖／記者吳珍儀攝）

▲全球熱賣10款手機有7款是iPhone。（圖／記者吳珍儀攝）

記者崔子柔／綜合報導

根據Counterpoint公布的資料顯示，2021年全球熱賣的智慧型手機前10名中，就有7款是iPhone，而且前5名也都是iPhone。

根據《IT之家》報導，2021年最暢銷的10款手機依序為： iPhone 12（2.9%總銷量）、 iPhone 12 Pro Max（2.2%）、iPhone 13（2.1%）、iPhone 12 Pro（2.1%）、 iPhone 11（2.0%）、Galaxy A12（2.0%）、Redmi 9A（1.9%）、iPhone SE 2020（1.6%）、iPhone 13 Pro Max（1.3%）、Redmi 9（1.1%）。

iPhone 13（圖／業者提供）

▲iPhone 13在榜上排名第三。（圖／業者提供）

Counterpoint指出，這是蘋果iPhone有史以來最好的銷售成績，榜單前3名的機型就替蘋果貢獻了41%的總銷售額，其中iPhone13在去年9月才上市，但仍達到第3名的高度。

IT之家表示，最暢銷的10款智慧型手機占2021年全球智慧手機總銷量的19%，這一數字在2020年則是16%。

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