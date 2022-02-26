蘋果iPhone 13賣超好　佔2021年Q4全球手機銷售額4成4

▲iPhone 13系列銷售額增加。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

據 Counterpoint 報導， 蘋果的iPhone 13系列在 2021 年引領全球手機銷售收入達到 4480 億美元的新高。報導指出，蘋果iPhone 13系列第四季的銷售額，佔全球手機總收入的 44%。

雖然零件短缺造成生產困難，但 2021 年第四季手機銷售數字，年增7%，2021 年蘋果的iPhone收入增長 35%，達到 1960 億美元，創下有史以來最高的季度收入。讓蘋果獲得全球手機總收入的 44%。

除了引領全球收入再創新高之外，‌iPhone 13‌ 系列的成功推動手機平均售價，與 2021 年第四季同比增長 12%，這也得益於 5G 的普及，2021 年支援5G的手機出貨量佔40% 以上，而 2020 年這一比例僅為 18%。

由於對iPhone 12和 iPhone 13 系列產品的需求，讓iPhone 的平均售價也上漲了14% ，達到 825 美元。蘋果還通過在印度、泰國、越南和巴西等主要新興市場的銷售增加，因此提高了市場占比。

前五名手機品牌貢獻了超過 85% 的總收入。三星手機收入增長11%，小米和OPPO分別增長49%和47%。在快速擴張的同時，小米和Oppo最近都制定了政策，希望高階手機能直接挑戰蘋果。