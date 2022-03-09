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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市長選舉民進黨3將　陳建仁支持度領先陳時中、林佳龍

▲▼陳建仁媒體茶敘。（圖／ETtodayg攝影中心攝）

▲陳建仁在民進黨3名人選中支持度最高。（資料趙／ETtoday攝影中心攝）

記者黃翊婷／綜合報導

各政黨積極布局2022地方選舉，凱達格蘭基金會《新台灣國策智庫》8日公布「2022台北市長最新選情民調評估」，民進黨呼聲最高的3名人選包含前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍，其中以陳建仁支持度31.4％最高；若3人分別對上國民黨立委蔣萬安，雖然都是蔣萬安取得領先，但陳建仁與蔣的差距是最小的。

2022台北市長最新選情民調評估。（圖／翻攝自凱達格蘭基金會《新台灣國策智庫》）

▲2022台北市長最新選情民調評估。點圖可放大。（圖／翻攝自凱達格蘭基金會《新台灣國策智庫》）

《新台灣國策智庫》8日公布2022台北市長最新選情民調評估，調查對象為戶籍在台北市12個行政區、年滿20歲的一般民眾，一共完成1074份有效樣本。在民進黨台北市長初選支持度部分，有31.4％的人力挺陳建仁，24％支持陳時中、18.6％支持林佳龍，另外有26％的民眾無法選出任一人。

若民進黨呼聲最高的3名人選對上國民黨立委蔣萬安，支持度分別為蔣萬安44.2％領先陳建仁的37.2％、蔣萬安45.2％領先陳時中的37.7％、蔣萬安48.3％領先林佳龍的32.5％。

雖然蔣萬安支持度穩定領先民進黨3名人選，但陳建仁與他的差距是最小的，僅相差7.0個百分點。

▲▼黃珊珊、蔣萬安。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲黃珊珊（左）若加入選戰，蔣萬安（右）的優勢會縮小。（合成圖／記者林敬旻攝）

若台北市副市長黃珊珊也參選，林佳龍、蔣萬安、黃珊珊的支持度分別為26.9％、35.7％、25.6％；陳時中、蔣萬安、黃珊珊的支持度分別為31％、32％、24.9％；陳建仁、蔣萬安、黃珊珊的支持度分別為29.6％、33.2％、24.9％，蔣萬安的領先優勢明顯縮小。

如果台北市長選戰呈現三強鼎立的狀況，有37.1％的選民認為民進黨贏得台北市長選舉的機會最高。至於是否要推出藍白組合，有52.1％的選民認為兩黨應該各自推出候選人，25.9％的選民認為可以共同推出一位候選人，還有22％的選民無意見。

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