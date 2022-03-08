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大陸 大陸焦點 特派現場

陸水利部：今年北部、南部發生洪水可能性較大

▲▼鄭州市降下豪大雨，使得市區道路出現積水。（圖／CFP）

▲河南去年發生嚴重洪災，導致大量傷亡及災情。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸去年多省發生水災，導致嚴重災情，大陸水利部部長李國英8日表示，經過初步趨勢性研判，今年北部、南部發生洪水的可能性較大，北部大於南部，中部地區發生乾旱的可能性較大。

李國英指出，去年長江、黃河、海河流域，漳衛河、嫩江、松花江、黑龍江、太湖等大江、大河、大湖相繼發生洪水，特別是進入秋季，黃河中下游發生了新中國成立以來最嚴重的秋汛，與此同時，珠江流域發生了60年來最嚴重的旱情，水量減少七成以上，珠江三角洲城鄉居民供水安全受到嚴峻挑戰。

▲▼中國河南省鄭州市洪水肆虐。（圖／CFP）

李國英提到，面對極其嚴重的汛情、旱情重點要做好三件事情，第一堅定目標，始終把保障人民群眾生命財產安全放在第一位。第二堅持「四預」，預報、預警、預演、預案，要求對每一個流域、每一場次洪水、每一座水庫調度、每一處堤防工程防守、每一座洪區的分洪運用、每一處受洪水威脅的人員撤離，都要做而且必須做到「四預」，做到科學應對、有序應對、有效應對，堅決打有準備之仗，有把握之仗。第三堅守防線，洪水襲來時，水庫大壩、河道堤防是保障人民群眾生命財產安全的第一道防線。水利乾部職工、應急搶險隊伍、沿線人民群眾、社會各方力量視汛情為命令，日夜堅守在防汛一線，巡堤查險。

李國英還說，2021年防汛，共有4347座次大中型水庫投入攔洪應用，攔蓄洪水量累計達1390億立方米，通過防洪工程體系和非工程體系的共同作用，全國減淹城鎮1494個次，減淹耕地2534萬畝，避免人員轉移1525萬人，最大程度的保障了人民群眾生命財產安全。

對於今年的情況，李國英強調，他們對今年汛期特別是6—8月份的汛情進行了初步趨勢性研判，北部、南部發生洪水可能性較大，北部大於南部，中部地區發生乾旱的可能性較大。從流域來講，北部嫩江、松花江、黑龍江、海河流域中北部水系，黃河中游幹流及支流，涇河、汾河等河流有可能發生流域性較大洪水，南部長江上游，東南沿海諸河有可能發生區域性洪水。中部地區、長江中游、漢江下游有可能發生區域性乾旱。這是目前最初步的趨勢性研判。

河南鄭州暴雨，京廣路隧道5分鐘淹平。（圖／CFP）

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