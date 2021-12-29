巴西遇「史上最慘洪災」　總統卻度假爽釣魚！各部長救災忙破頭





▲巴西總統波索納洛放下救災不管，和子女在軍營裡度假、釣魚。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電

巴西東北部巴伊亞州（Bahia）南部遭大雨襲擊，4位部長今天視察災區，宣布一系列援助無家可歸者的措施。不過巴西總統波索納洛卻在南部海軍基地和子女悠遊度假、釣魚中。

到目前為止，暴風雨已在巴伊亞州116個城市造成超過47萬人受災，至少20人死亡，6萬多人流離失所，房屋和道路遭河流洪水摧毀。

巴西公民部長羅馬（João Roma）、區域發展部長馬林赫（Rogério Marinho）、衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）和婦女家庭人權部長艾維斯（Damares Alves）今天上午在受影響最嚴重的城市之一伊塔布納（Itabuna）會合，乘坐直升機視察災區後，在記者會宣布應對災情的措施。

奎洛加指出，衛生部將從國家衛生基金撥出1200萬巴西幣（約新台幣5898萬元）購買物資，立即動員國家衛生部隊的醫生，提供10萬劑流感和A型肝炎疫苗，以及5公噸醫療用品。

艾維斯宣布，婦女家庭人權部將與聯邦公路警察共同努力防止失蹤並保障災區兒童的權利。羅馬和馬林赫則承諾在不久的將來使用聯邦資金重建房屋和道路。

今天巴西政府更公布一項臨時措施，撥款巴西幣2億元（約新台幣9.9億元）用於重建各州遭受風暴破壞的道路，其中8000萬元將分配給巴伊亞州。

但巴伊亞州長柯斯塔（Rui Costa）強調這是巴伊亞州近代史上最嚴重的災難事件，至少50個城鎮被洪水淹沒，政府援助金額不夠，要求更多資金。羅馬和馬林赫則認為，待水退後評估實際損失，再計算未來的新撥款金額。

正當部長們忙於救災時，巴西媒體g1新聞網站，美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）卻報導，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）繼續在巴西南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）離島南聖方濟各（São Francisco do Sul）的海軍基地度假，和子女一起騎水上摩托車、釣魚，並和他的支持者擁抱、拍照。

柯斯塔今天上午在巴伊亞州接受廣播電台和頻道訪問時說，不想將「政治辯論」與該州南部的洪災混為一談；至於波索納洛對災情一副事不關己的態度，柯斯塔只說：「人民會知道如何分析每個人的行為。」

波索納洛因為巴伊亞州遭到暴雨襲擊卻仍繼續度假而受到批評，他對這場悲劇持續沉默了兩天，最後只在社群媒體發文說：「聯邦政府正在採取疏通道路、分發食物、援救災民和提前發放勞工公積金等措施。」