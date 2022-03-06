花蓮南區第一關！酒駕、暴力零容忍　玉里警閉鎖路檢大執法

▲花蓮縣警方為展現執法密度，打擊犯罪淨化轄區，執行閉鎖式路檢勤務。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣因富有崇山峻嶺及豐富的自然景觀，因此每逢假期常吸引遊客慕名前來，邇來他縣市假日期間有發生聚眾鬥毆或酒駕肇事等情形，徐縣長特別宣示絕不允許暴力行為，全力捍衛人民安全。

因縱谷位在海岸山脈及中央山脈中間，全國遊客可以透過台9線南下台東縣池上鄉，也可透過台30線往台11線長濱鄉，位於花蓮縣最南境的玉里分局猶如花蓮南部第一關！



花蓮縣警察局局長戴崇贒為維持花蓮良善風氣，展現警方執法密度，有效打擊犯罪及淨化轄區不法份子，特指示北新城、南玉里規劃同時執行閉鎖式路檢勤務，貫徹暴力、酒駕零容忍理念，確保良好社會秩序及讓民眾安心。

玉里轄區交由玉里分局分局長温基興依據轄區特性妥適規劃，經分析地理狀況，歹徒犯案後可能駕車從台9、台30線之必經道路逃竄至他縣市，因此於4日夜間19時起，責由第三組組長林國銘規劃「閉鎖式路檢」，攔檢入、離轄車輛。

檢查時若單純遊客無可疑之處則指揮迅速通行，有可疑則指引路旁熄火進一步盤查；若有駕駛者行經警察機關設有「酒測稽查」告示牌之路檢點攔檢不停、規避盤查，將依道路交通處罰條例第35條第4項第1款處新台幣18萬元罰鍰製單舉發，另外也交付各線上警力在各重要路口、路段巡邏，維持相關秩序，杜絕不法份子流竄，讓歹徒無所遁形。

玉里警方提醒用路人，日前酒後駕車法則及刑度已提高，本月截至4日已取締10件酒後駕車（9件移送公共危險），顯見新法上路仍有民眾抱持僥倖心態，為全力建構花蓮縣南境友善、安全的交通環境，針對酒後駕車態樣依舊會持續積極取締。



分局長温基興表示，將持續規劃綿密勤務，尤以夜間至深夜時段，並針對轄內易飲酒滋事等娛樂場所採取臨檢掃蕩及持續取締酒後駕車行為，宣示強勢執法決心。