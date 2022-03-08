大胃王網紅「認了男扮女裝」！人設崩塌千萬粉傻眼　性別成謎4年

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「大胃王網紅」浪胃仙在短影音平台上以吃播走紅，擁有超過3500萬粉絲。他曾經一頓飯吃掉20份大盤牛肉加5公斤魚、300個兔頭、30份蒸餃、30碗大碗寬面等。最誇張的一次，他從中午12點一直吃到凌晨2點，全程吃肉，中間沒有休息。一直以來，網友對浪味仙的性別總是爭論不休，常常都有極高的討論量。近日，他被前老闆曝光是男性。

浪味仙本名李航澤，雲南人，在大學畢業之後便來到重慶工作，由於自己本身食量很大，吃飯速度快，在看到很多吃播興起時，浪味仙感覺與自己不謀而合，於是便開始了自己的吃播生涯。

▲浪味仙一頭長髮。（圖／翻攝自微博）

從2018年做大胃王吃播開始，浪味仙憑藉著長期的堅持和獨特的飯量，瞬間吸引了大批粉絲關注，一桌美食在他面前根本不在話下，很多人看他吃飯都特別香。經過不懈的努力，浪味仙也一躍成為千萬粉絲級網紅人物。

先前，網友就質疑稱，浪味仙曾曬出自己2018年與2021年的對比照，看上去有很大的區別，剛開始做網紅的時候，浪味仙還留著短髮，很中性，可如今的浪味仙，留起了長髮，畫著精緻的妝容，就連手上都做起了漂亮的美甲，臉型也有以前的方形變成了現在的v型，五官看起來一副妥妥的御姐。這就令粉絲們更加疑惑了，浪味仙到底是男是女？

▲網紅浪味仙食量驚人。（圖／翻攝自微博）

對此，浪味仙解釋，自己是男性，並且還有一個孩子，但是已經離婚，對於孩子自己既是父親也是母親，所以才在言行上表現出一些女性化特徵，其實這是多年獨自撫養孩子的結果。後來，浪胃仙還曾經接受採訪時開玩笑表示，自己上學時期是校草。當時，網友還曝光了他的校草照片，不過也有人稱照片是另有其人。

不過，最近浪味仙惹上了大麻煩。3月6日，浪胃仙的前老闆游絮在社交平台上連發3條影片實名控訴，表示「3500萬粉絲的網紅浪胃仙帶團隊另立門戶」。這件事馬上登上了熱搜，引起網友熱議。

據游絮透露，她是浪味仙的伯樂，從早期僅有4個夥伴，她一直把浪味仙當弟弟看待，運營到現如今的3000多萬粉絲十分不易。

▲浪味仙曾被挖出以前的校草照，但也有網友指出並不是他本人。（圖／翻攝自微博）

此後，在浪胃仙的推薦下，游絮聘用「蘭女士」負責公司直播業務，她自己則在各地出差拓展新業務。誰知，最近突然接到蘭女士和浪味仙的通知，他們私下成立新公司決定自立門戶。據游絮透露，此前公司收入分成，浪胃仙要占到70%。

3月6日晚，浪胃仙也公開回應表示，將放棄帳號。他承認，3000多萬粉絲的帳號，實際擁有者是游絮，包括註冊信息驗證手機號等。對於離開公司的原因，他解釋稱，2021年年底，他無意間發現游絮被前公司起訴，稱她以職務之便侵占該公司的帳號，而該糾紛也牽涉到了「浪胃仙」等IP資產。由於害怕被牽連，他在帳號授權不明朗的情況下，決定自立門戶。

浪胃仙還曬出去年12月與游絮之間的聊天紀錄，透露自己離開公司是和游絮商量之後的決定。據了解，目前浪胃仙的新號「真的浪胃仙」，運營1個多月，粉絲還不到300萬，不足之前的十分之一。