　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市古禮抓週「度晬平安龜」超可愛　40娃兒報名費捐作公益

▲▼ 古禮抓周結合公益 。（圖／記者翁伊森攝）

▲古禮抓周結合公益，家屬報名費全捐給城隍廟 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

在台灣傳統禮俗中，「抓週」是寶寶滿週歲重要成長儀式。第四屆「城隍佑民，文昌護子」公益古禮抓週活動，日前在嘉義市兒童福利服務中心熱鬧登場，40位寶寶穿戴狀元帽及平安虎圍兜開心體驗抓週樂趣，主辦單位特製創新又討喜的「度晬平安龜」麵包。市長黃敏惠更親自到場致送「虎虎生風」紅包，祝福每一位在嘉義市這個「全民共享，世代宜居」幸福城市成長的寶貝們都能健康平安、聰明快樂長大。

第四屆公益抓週活動由嘉義市政府指導、遊Love園親子館、嘉義抓週文創館主辦，嘉邑城隍廟、中華全齡教育協會協辦、福添福社會福利基金會贊助，今年共有40組親子家庭參與，其中還有鄒族原住民寶寶身穿鄒族傳統服飾參加，同時開放12組低收入戶家庭親子免費參與。每組600元報名費均以寶寶名字捐贈給嘉邑城隍廟作為社會公益基金，為孩子種福田、做功德。

▲▼ 古禮抓周結合公益 。（圖／記者翁伊森攝）

▲古禮抓周主辦單位特製創新又討喜的「度晬平安龜」麵包。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，嘉義市是最幸福的城市，肯定承辦單位「遊Love園親子館」執行長翁紫銘用心規劃，展現嘉義市成長創新，充滿活力的DNA，將抓週古禮結合文創產業進行推廣，保留傳統又有創新，為參與親子留下成長過程甜美回憶。

▲▼ 古禮抓周結合公益 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠同時感謝嘉邑城隍廟支持，選在文昌帝君聖誕舉辦抓週活動，更是別具意義。相信有了神明庇佑，以及父母愛的照顧，雙重福慧加持下，相信孩子們都能健康平安、聰明快樂長大，開創精彩人生。

▲▼ 古禮抓周結合公益 。（圖／記者翁伊森攝）

遊Love園親子館執行長翁紫銘表示，今年活動亮點是特別請麵包坊師父使用天然食材，製作紅色討喜的度晬平安龜來取代傳統紅龜粿，除向文昌帝君祝壽，並分送給參與抓週的小朋友。烏龜代表的是長壽，加上用孩子名字捐款做公益的善心善念，期盼每位寶貝都能健康圓滿，在良善環境中成長。

▲▼ 古禮抓周結合公益 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉邑城隍廟董事長賴永川說，望子成龍，望女成鳳是每位父母的心願，文昌帝君在民間信仰中是負責管理人世間功名利祿的神明，因此選在文昌帝君聖誕辦抓週，希望幼童早日開竅長智慧，祈求城隍爺及文昌帝君庇祐孩子學業進步、平安長大，日後為社會盡一份心力。

▲▼ 古禮抓周結合公益 。（圖／記者翁伊森攝）

公益古禮抓週活動中，主辦單位共擺放了筆、算盤、錢幣、書籍等18樣代表著吉祥和未來志向的抓週物品。物品數目為六的倍數，取其六六大順之意，各項物品都有其代表意義，像是青蔥代表聰明睿智、算盤代表善於經商、五帝錢是指可能從事金融工作、蒜頭代表會精打細算等等。

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
聽到女生結過婚！具俊曄媽媽「秒回2字」　真實反應曝
烏克蘭擊殺俄少將參謀長！　俄軍2大「致命弱點」曝
大S❤具俊曄私下怎對話？　家教揭她韓文實力
快訊／大型貨輪失去動力　擱淺台東海堤！
4／30起「紅黃線臨停」不受理檢舉！　路邊停車穿雨衣免罰
汪小菲離婚大S真相浮出？　狗仔嗆「不忠者沒好下場」
具俊曄曾是亞洲巨星　52年不婚原因曝「有陰影」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市古禮抓週「度晬平安龜」超可愛　40娃兒報名費捐作公益

廬山溫泉區恐淪小林村2.0　監委現地調查遷建案、地方要求顧生計

屏東警「防制酒後駕車」大執法　酒駕肇事降低近3成

兼顧手足情！　成功「婦出」再造職涯第二春

玫瑰花祝福到小琉球　東港警女力慶祝婦女節

屏東排灣版歌劇魔笛「排灣傳奇」　高市至德堂售票演出

力挺弱勢團體　林依婷籲支持擁有HACCP認證喜憨兒庇護工場

台南奇景！大樓中間有座廟　不是神明...台灣英雄站屋頂

「苗栗旅遊節」516獎項全數抽出　只花2萬元抽中頭獎百萬休旅車

醜爆！IG秘境「天空之城」重新塗裝　網氣炸：金門美學剩迷彩？

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

《棒棒堂》鮪魚驚吐「離婚念頭」！　結婚8年淚訴虧欠：怎會搞成這樣...

女山友看窄道碎唸「他站太高」　年輕男下秒失足墜崖！驚悚影片曝

嘉義市古禮抓週「度晬平安龜」超可愛　40娃兒報名費捐作公益

廬山溫泉區恐淪小林村2.0　監委現地調查遷建案、地方要求顧生計

屏東警「防制酒後駕車」大執法　酒駕肇事降低近3成

兼顧手足情！　成功「婦出」再造職涯第二春

玫瑰花祝福到小琉球　東港警女力慶祝婦女節

屏東排灣版歌劇魔笛「排灣傳奇」　高市至德堂售票演出

力挺弱勢團體　林依婷籲支持擁有HACCP認證喜憨兒庇護工場

台南奇景！大樓中間有座廟　不是神明...台灣英雄站屋頂

「苗栗旅遊節」516獎項全數抽出　只花2萬元抽中頭獎百萬休旅車

醜爆！IG秘境「天空之城」重新塗裝　網氣炸：金門美學剩迷彩？

「每塊肉＝妹娘的肉」大S願為愛犬吃素　感謝牠：啟發此生的寶藏

CPBLTV是備援但維運成本高　浦韋青：未來轉型需討論

南韓執政黨魁慘遭鐵鎚重擊！今強勢出院造勢　頭包繃帶擁抱李在明

「幫雞做美甲」被笑瘋癲　飼主曝心聲：牠曾救了我一命

美食家梁幼祥涉食品標示不實案件　二審仍無罪可望確定

港「方艙醫院」被爆簡陋！僅800人入住使用率低　陸副總理發聲

大胃王網紅「承認是男」！扮女裝吃播吸粉3500萬　人設崩塌網傻眼

南韓大選》執政黨施政頻扣分　親美尹錫悅打「反中牌」略有優勢

嘉義市古禮抓週「度晬平安龜」超可愛　40娃兒報名費捐作公益

不斷更新／日本再對32人祭出制裁　自衛隊載滿物資8日飛往烏克蘭

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

地方熱門新聞

寵物羊生前萌樣曝！主人一把火奪6命

被遺忘的弟弟　繞台半圈找到親姊被趕出門

金門「天空之城」重新塗裝　網罵翻

水管破裂搶修　東港8日下午2時起停水23小時

嘉義836戶停電50分鐘！鷹架倒塌壓電線

大樓中間有座廟　台灣英雄站屋頂

大火躲3樓浴室　台中婦人不治

種植杜鵑花團錦簇　新北青農女力表現亮眼

桃園公費疫苗施打　3/8、10施打

興中街惡火6死！35年偷情飯店改住宅

林口竹林山觀音寺櫻花豔紅綻開

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

桃園3/8、3/10　開放莫德納和高端施打

耗資10億！東森麗格薈成台中最新地標

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

大S倒追具俊曄！

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

起底大S 20年前分手原因！

39歲網紅接小孩放學「被當成奶奶」崩潰！照片曝光

具俊曄分手23年變了！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

李愛綺遭爆「健身房欠租265萬」落跑　前房東怒控

快訊／俄羅斯列「不友善國家」　台灣上榜了

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

莉婭宣布正式分開！謝和弦1小時前才發文：如果我離婚…

大S、具俊曄「根本還沒見面」！

雪隧遇前車鬼遮眼！他出隧道秒傻眼

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面