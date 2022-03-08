嘉義市古禮抓週「度晬平安龜」超可愛　40娃兒報名費捐作公益

▲古禮抓周結合公益，家屬報名費全捐給城隍廟 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

在台灣傳統禮俗中，「抓週」是寶寶滿週歲重要成長儀式。第四屆「城隍佑民，文昌護子」公益古禮抓週活動，日前在嘉義市兒童福利服務中心熱鬧登場，40位寶寶穿戴狀元帽及平安虎圍兜開心體驗抓週樂趣，主辦單位特製創新又討喜的「度晬平安龜」麵包。市長黃敏惠更親自到場致送「虎虎生風」紅包，祝福每一位在嘉義市這個「全民共享，世代宜居」幸福城市成長的寶貝們都能健康平安、聰明快樂長大。

第四屆公益抓週活動由嘉義市政府指導、遊Love園親子館、嘉義抓週文創館主辦，嘉邑城隍廟、中華全齡教育協會協辦、福添福社會福利基金會贊助，今年共有40組親子家庭參與，其中還有鄒族原住民寶寶身穿鄒族傳統服飾參加，同時開放12組低收入戶家庭親子免費參與。每組600元報名費均以寶寶名字捐贈給嘉邑城隍廟作為社會公益基金，為孩子種福田、做功德。

▲古禮抓周主辦單位特製創新又討喜的「度晬平安龜」麵包。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，嘉義市是最幸福的城市，肯定承辦單位「遊Love園親子館」執行長翁紫銘用心規劃，展現嘉義市成長創新，充滿活力的DNA，將抓週古禮結合文創產業進行推廣，保留傳統又有創新，為參與親子留下成長過程甜美回憶。

黃敏惠同時感謝嘉邑城隍廟支持，選在文昌帝君聖誕舉辦抓週活動，更是別具意義。相信有了神明庇佑，以及父母愛的照顧，雙重福慧加持下，相信孩子們都能健康平安、聰明快樂長大，開創精彩人生。

遊Love園親子館執行長翁紫銘表示，今年活動亮點是特別請麵包坊師父使用天然食材，製作紅色討喜的度晬平安龜來取代傳統紅龜粿，除向文昌帝君祝壽，並分送給參與抓週的小朋友。烏龜代表的是長壽，加上用孩子名字捐款做公益的善心善念，期盼每位寶貝都能健康圓滿，在良善環境中成長。

嘉邑城隍廟董事長賴永川說，望子成龍，望女成鳳是每位父母的心願，文昌帝君在民間信仰中是負責管理人世間功名利祿的神明，因此選在文昌帝君聖誕辦抓週，希望幼童早日開竅長智慧，祈求城隍爺及文昌帝君庇祐孩子學業進步、平安長大，日後為社會盡一份心力。

公益古禮抓週活動中，主辦單位共擺放了筆、算盤、錢幣、書籍等18樣代表著吉祥和未來志向的抓週物品。物品數目為六的倍數，取其六六大順之意，各項物品都有其代表意義，像是青蔥代表聰明睿智、算盤代表善於經商、五帝錢是指可能從事金融工作、蒜頭代表會精打細算等等。