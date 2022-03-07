謝忻私密照外流源頭曝光！有報案卻未提告　警這原因主動偵辦

▲謝忻數天前就知道照片外流，情緒一度陷入崩潰。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

記者張君豪／台北報導

謝忻好不容易熬過不倫醜聞，重新獲得粉絲支持，又身陷露點裸照外流風波，坦言早已知道LINE群組瘋傳。謝忻解釋想和團隊推出圖文作品、創作試拍過程中部分照片尺度大了些，甚至根本拍得不好看，但這都是試造型、試感覺、試情境的毛片，從來沒有外流的打算。謝忻受訪痛心斥責：不知散佈照片的居心何在，「我不知道你是誰，但無庸置疑地，你辦到了。」

對此謝忻本人也證實上周二到台北市松山派出所報案，強調「我不大懂法律、但我選擇不姑息、讓法律來處理這種惡行」也對私密照片外流遭媒體報導回應「這是媒體的工作、也是身為公眾人物的代價，但媒體放的都是未經合法授權的圖像！」

▲謝忻數天前就知道照片外流，1日晚間到北市松山警分局松山派出所報案、圖為松山分局外觀。（圖／資料畫面）

對此松山警方證實，1日晚間18時許謝忻在攝影師陪同下到松山警分局松山派出所報案；據瞭解因謝女相關外洩影片放在攝影團隊公司的雲端硬碟帳戶疑似遭到駭客入侵，因此報案求助。

警方證實因謝忻心急如焚並未提出告訴，但警方根據謝女陳述，製作筆錄完成後認定該案有妨害電腦使用問題，符合該法條定義「無故取得、刪除或變更他人電腦之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科六十萬元以下罰金。」



加上妨害電腦罪屬於公訴罪嫌，謝忻縱未提告警方依規定受理偵辦，並因照片所存放、外洩的雲端硬碟帳戶歸屬於攝影公司所持有，該公司地點在新北市汐止區，警方依案發地管轄原則、將資料依單一窗口轉呈給新北市汐止分局進行後續偵辦。

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