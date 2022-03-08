烏克蘭佳娜感謝蔡英文捐出薪水　全世界的加油證明「我們是對的」

▲烏克蘭網紅佳娜感謝總統蔡英文捐出一個月的薪水，幫助烏克蘭。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）



記者林彥臣／綜合報導

正在台灣念書並且發展事業的烏克蘭網紅佳娜，在YouTube上發表最新的影片，駁斥發生在她家鄉附近的赫爾松（Kherson）發生的假新聞，也呼籲大家不要吝嗇在網路上加油，因為來自全世界的加油，對烏克蘭人民都是很大的鼓舞，最後還特別感謝總統蔡英文捐出1個月的薪水，幫助烏克蘭為自由而戰。

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▲俄羅斯發假新聞聲稱赫爾松人願意當俄羅斯人，但是當地居民拍影片打臉。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

佳娜在影片中表示，俄羅斯不但入侵烏克蘭，還發了很多假新聞，像是有假新聞聲稱赫爾松的居民都自願當俄羅斯人，結果很多當地居民自主發影片說，「赫爾松是烏克蘭！」，另外俄羅斯還多次聲稱烏克蘭總統逃走了，但這些都是假新聞，總統從來都沒有逃走。

佳娜接著提到，在網路上看到世界各地很多的網友，會放上的烏克蘭國旗，幫烏克蘭加油，但是也有另一半的人說，「幫他們加油有用嗎？」

▲佳娜表示，大家在網路上的加油很有用，會讓烏克蘭人民感到希望。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）



佳娜強調，大家的加油當然有用，因為烏克蘭的人民在戰爭狀態中，他們看到全世界幫他們加油，會覺得「我們是對的，我們是真的被欺負」，當他們發現全世界都站在自己這邊，當然會覺得很開心，希望大家在網路上繼續加油，不要吝嗇你們的加油。

佳娜最後表示，謝謝台灣人與台灣的總統，因為台灣的總統一直很支持烏克蘭，還開了一個帳號號召捐款，而且也捐了自己1個月的薪水，這個戰爭不是烏克蘭人的戰爭，而是全世界的戰爭，如果你支持自由、支持民主，一定要幫烏克蘭人加油。

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