烏難民湧入波蘭！柯文哲：北市將用「緊急救難專戶」　援助姐妹市華沙

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席環狀線北環段工程動土典禮。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

俄羅斯於台灣時間2月24日侵入烏克蘭，將長達近8年的戰爭升級為軍事衝突，財團法人賑災基金會於3月2日成立賑濟烏克蘭專戶，總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌皆捐出1個月所得。台北市長柯文哲表示，目前烏克蘭難民大量湧入波蘭，台北市與波蘭首都華沙市為姐妹市，已收到對方致函尋求幫忙，而北市府正在清點當中。

針對蔡英文與賴清德向烏克蘭捐出1個月所得，柯文哲3日出席活動時回應，台北市政府3日上午有討論此事，目前俄烏爆發戰爭，大量烏克蘭難民湧入鄰近國家波蘭，其波蘭首都華沙市與台北市為姐妹市，因此華沙市政府有致函給北市府，列出已收容的幾十萬難民，並列清單希望台北市政府幫忙，而北市目前正在清點清單當中。

柯文哲認為，現在要募款可能來不及了，應該要使用台北市政府社會局緊急救難專戶的錢，先處理人道援助部分，至於捐款則有中央帳戶，便不需要重複，而捐款數量北市府內部會再討論。

至於捐物資部分，柯文哲提及，已經有請波蘭華沙市政府列清單，北市府目前正在清點當中，波蘭雖然沒有參戰，但因為大量烏克蘭難民湧入，使波蘭也成為受害者，華沙市需要緊急處理這項問題，北市府會透過國際合作，主要是由捷克布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）從中協調「自由城市聯盟」。