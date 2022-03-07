台中大火6死！花很多力氣破門　消防員「還原現場」嘆：很難抉擇

▲最後一名死者被抬出大樓。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者董美琪、白珈陽／綜合報導

台中市興中街一棟集合式住宅6日下午驚傳大火，已釀6死6傷，由於莊姓女房東有堆放物品的習慣，消防隊表示，一到現場就看到每一層梯間都竄出火焰，形成煙囪效應，每到一層樓都會被一堆堆的雜物阻礙救援，面對住宅逃生動線「嚴重受阻」，感到相當遺憾。

第七大隊副隊長陳樂憶表示，一到現場，發現一樓到頂樓都是火焰，沒多久整棟樓梯間都燒了起來，研判樓梯間堆很多雜物，火勢一發不可收拾。他說，樓梯間都堆滿了雜物，導致救火動線很難前進，加上一到場沒多久，幾乎每一個樓梯間都燒起來，形成煙囪效應，消防人員強攻進去，都因為雜物及火焰受到很大的阻礙。

中區分隊長李震雁表示，這棟屬於直通梯是沒有安全門的，結果它在每一層都設一個門，變成每下一樓層都要經過一個門，且頂樓還有基地台，如果要往頂樓逃生，那個是完全無法出去的，整個樓梯間都是雜物，「堆積雜物太大量，救火時是蠻難抉擇狀況，整個是悶燒的狀況。」

李震雁說，一般逃生動線是往下，但這棟是直通梯不是安全梯，動線被擋住了，加上整個有點像是烤箱的狀況，人是無法避難的，「堆積雜物太大量了，變成如果去打這個火焰，也會把火勢整個帶上去，這是很難抉擇的情況……加上頂樓不能逃生，每一層樓都花很多力氣在破門」很多層樓梯門都上鎖，最後在5～8樓的樓梯間各層都有發現罹難者遺體。

主任檢察官襄閱卓俊忠7日將盡速相驗，釐清死因，盡速協助辦理家屬後續事宜。

▼房東輕傷被警方帶回偵訊。（圖／記者白珈陽攝）



● 認識煙囪效應：（資料來源新北消防發爾麵、消防局）

火災發生時，熱氣流於樓梯、管道間或垂直通道，空氣因浮力作用上升，經由上方開口流出，而冷空氣由下方開口進入，如此循環形成煙囪效應。

如果碰到樓梯或通風管道，因為上方沒有阻攔，火煙會沿著樓梯及管道間向上迅速蔓延，此時樓梯及管道就會像煙囪一樣，充滿大量火煙，這就是「煙囪效應」。

▼男子跳窗逃生重摔車頂凹大洞。（圖／記者白珈陽攝）

