台中惡火「7死改6死」！原因疑是住戶房內養羊　寵物羊恐成焦屍

▲台中惡火釀6死，一度傳出有7人死亡。（圖／記者白珈陽攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市中區興中街一處集合式住宅6日發生火警，已知造成6人死亡、6人受傷。先前一度有消息傳出，共有7人身亡，不過經過調查，現場找到的遺體共有7具，其中一具無法辨別是人體還是動物遺體，因此先判定為6人。至於詳細起火原因為何，仍待進一步釐清。

這場火警發生在下午4點30分，導致多名住戶受困，警消接獲報案，派出超過30輛消防車輛，以及數十位消防員前往現場搶救。

▼台中中區住宅竄恐怖大火，男子跳窗逃生重摔車頂凹大洞。（圖／記者白珈陽攝）



不過，由於火勢猛烈，許多住戶爬到高樓層、頂樓，甚至是鐵窗外求生，消防人員不斷灑水降溫，仍有名50歲的袁姓男子難耐高溫，從6樓跳下，所幸摔在停放在一樓的白色轎車車頂，送醫時意識清醒、生命跡象穩定。台中市長盧秀燕得知消息，晚間也趕往現場了解情況。

該處大樓是地下一樓、地上七樓的合法建築，但八樓是違建頂加，原先是飯店，後來改為出租套房，7層樓一共有41間房出租，租金落在5,000元到7,000元不等。

▼台中市惡火，市長盧秀燕到場了解搜救進度。（圖／記者白珈陽翻攝）



莊姓女房東喜愛囤積雜物，一樓堆滿許多物品，環保局曾為此上門稽查、清理。當地里長說明，火警發生前，曾看見一樓冒出火光，不確定與此次惡火有無關聯。

▲台中惡火釀6死，一度傳出7人死亡，但焦屍無法辨別是人體還是寵物羊的遺體，先判定為6死。（圖／記者白珈陽攝）



由於雜物堆放過多，消防人員無法搬運，只能搭乘雲梯車，從高樓破壞鐵窗進入，再逐層進行搜救，尋找受困民眾，但不斷傳出噩耗，一度有7人死亡、6人受傷的消息，後來更改為6人死亡、6人受傷。

後續經過調查，大樓內有住戶養寵物羊，消防人員進入尋找，一共找到7具遺體，但其中一具遺體燒得焦黑，無法判斷是人體還是動物遺體，因此確認前先判定為6人死亡。至於詳細起火原因為何，仍待進一步釐清。