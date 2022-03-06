「民進黨不怕給年輕人機會」　蔡英文鼓勵「國務青」：繼續打磨

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文鼓勵「國務青」學員。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨6日舉辦「2022國務青旗艦營」，總統蔡英文致詞時表示，民進黨是不怕給予年輕人機會的政黨，也相信只要循序漸進，年輕世代的政治工作者，一定會有更好的創意跟活力；她鼓勵這次參加國務青旗艦營的所有年輕學員，希望大家提出的各種想法，都可以繼續「打磨」，越磨就會越亮眼。

本次「2022國務青旗艦營」，除了邀請行政院長蘇貞昌、文化總會副秘書長李厚慶，以及青壯世代立法委員何志偉、黃世杰、莊競程前來分享，期勉學員培育多元專業，結業式更由蔡英文向青年學員勉勵。

行政院長蘇貞昌上午以「勇敢的年輕人：代代相傳的民主火炬」來開場，他也拿起招牌撞球桿，從防疫、婚姻平權、財政紀律、班班有冷氣到四大公投，一一闡述「有政府會做事」的中央執政成績。

文化總會副秘書長李厚慶則以「文化美學再進步，創意如何改變我們的執政治理」為主題，細數2016年以來改造文化總會、改變國慶美學與活動、企劃各類地方生活節，以及近期合辦馬祖國際藝術島的經驗。

李厚慶強調，在文化的跨界創新中，最重要是結合台灣在地文化，讓台灣人民看見，也讓世界看見台灣。

蔡英文下午抵達會場時表示，很高興看到年輕的世代，能夠聚焦在公共政策的議題上面，這跟學運世代是很不一樣的，學運世代尋求的是體制的改變，但已經轉化為民主的時代，年輕朋友關注的是公共議題跟公共事務。

「看到來自各地的年輕夥伴，我真的覺得蠻振奮的。」蔡英文表示，最近這段時間，為了因應國內外局勢的變化，執政團隊其實非常忙碌，包括這週就有兩組來自的美國訪團，他們先後來到台灣。

蔡英文說，因為國安外交工作相當重要，民進黨做為執政黨，更要持續舉辦營隊，訓練更多的年輕人才，一起來治理我們的國家，而這一次民進黨的國務青旗艦營，以「地方治理，根基永續」為主題，希望傳達地方政治和基層民主的重要性。

蔡英文說，從執政經驗中學到，政治終究是要回歸到人民的日常生活，任何改革的理想、價值，也一定要深入到地方，才有可能成功。



蔡英文談起民進黨的執政首長時說，其實大家都做得很好，因為他們從年輕世代就參與這樣的營隊，跟我們的黨務發展，甚至擔任行政團隊的幕僚，所以他們對地方跟政策的感覺，都有很好的掌握，所以他們的治理成績，都獲得人民的肯定。

蔡英文向在場的學員表示，民進黨是不怕給予年輕人機會的政黨，也相信只要循序漸進，年輕世代的政治工作者，一定會有更好的創意跟活力，並從實務中累積珍貴的經驗，這就是我們要進行改革重要的基礎。

蔡英文說，「國務青」是民進黨推動青年培力工作的品牌，我們希望培養出具有多元專業、也有行動力的新世代政治人才。不只是這次營隊，接下來，我們還會推出一系列的幕僚技能課程。她鼓勵這次參加國務青旗艦營的所有學員，大家提出的想法，都可以繼續「打磨」，越磨就會越亮眼。

▼兼任民進黨主席的總統蔡英文鼓勵「國務青」學員。（圖／民進黨提供）

