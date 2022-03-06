坐擁七期《東森麗格薈》成台中最新地標　王令麟：打造線上線下頂級體驗

▲▼坐擁七期《東森麗格薈》今天奢華開幕，成台中最新地標超吸睛，總裁王令麟(左4)偕同台中市長盧秀燕(中)、綜藝天王吳宗憲(右4)及台中榮總院長陳適安(左3)、皇冠級經銷商共同剪綵。（圖／記者徐文彬攝，下同）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

斥資10億元、位在台中七期最精華地段惠中路上的《東森麗格薈》，歷經一年的規畫打造，今（6）日盛大開幕。東森集團總裁王令麟親自南下主持剪綵儀式，現場還邀請台中市長盧秀燕、綜藝天王吳宗憲等蒞臨，現場嘉賓雲集，搭配台中豔陽高照，現場氣氛熱鬧滾滾。總裁王令麟表示，東森直消電商ecKare光在台中即擁有2萬多名經銷商，實力驚人，也看好台中前景發展動能滿載，因此選擇台中設立首座奢華旗艦館，打造線上線下一條龍的頂級服務，未來也將進軍北部、南部等設立體驗館，照顧更多會員、經銷商。

▲看好東森直消電商ecKare未來發展，東森集團總裁王令麟在台中七期投入10億資金打造《東森麗格薈》。

看好東森直消電商ecKare未來發展，東森集團總裁王令麟在台中七期投入10億資金，以9億置入豪宅，加碼1億元裝潢，作為東森直消VIP頂級會所，並打造全台最頂級的「東森自然美」旗艦生技美學中心《東森麗格薈》。

今天開幕典禮現場聚集上百名嘉賓，每位皆滿心期待盛裝出席，也戴好口罩、做好防疫工作。現場大手筆舉辦「東森幣抽iPhone」活動，總計送出30支iPhone 13。

▲總裁王令麟指出，台中在市長盧秀燕領導之下，成為台灣最有價值的城市，他決定響應市長號召，設置旗艦館。

總裁王令麟指出，台中在市長盧秀燕領導之下，成為台灣最有價值的城市，東森直消電商ecKare響應市長號召，打造這樣的旗艦店，一方面服務經銷商，二方面照顧會員，尤其東森直消電商ecKare經銷商多數都在中部。

王令麟表示，希望這個會所能讓更多的經銷商、會員享受最好的服務，尤其當今零售業都在線上，線下銷售，這裡提供最好的服務，讓會員親自體驗，另外也希望能和台中榮總院長陳適安合作，在這裡健康檢查、生技美學、醫美的服務。



台中市長盧秀燕也到現場，由東森直消電商執行長王世均導覽介紹時尚奢華的《東森麗格薈》，除了商品體驗、陳列區，二樓空間還有提供會員兒童遊樂區及學齡兒童讀書室，獲得市長盧秀燕讚賞「媽媽市長最在乎的親子空間，這裡做到了，爸媽衝事業，小孩課業學習也不中斷。」

▲盧秀燕表示，感謝東森集團總裁王令麟投資，她今天特地以台中市長身分來親自歡迎以及感謝東森直消電商。

盧秀燕表示，台中從2019年以來，企業投資台中累積金額已經突破新台幣1兆元，王總裁跟東森直消電商又要加碼投資十億，因此今天特地以台中市長身分來親自歡迎以及感謝東森直消電商。盧秀燕提到，東森直消電商是最受消費者信賴的品牌，也是台灣名列前茅的電商，對於所有的夥伴跟會員非常照顧，如今到台中設旗艦店，身為女性、又是六都唯一的女市長，對這項投資大表歡迎，也會全力協助。

▲東森麗格薈三樓是東森自然美最大的旗艦生技美學中心。



《東森麗格薈》樓面規劃一共有三層樓600坪空間、每層樓約200坪，1、2樓重金禮聘五星級豪宅的御用設計大師--宇寬設計郭耀煌設計師親手打造，3樓更是隆重委託日本知名商空設計船場設計來進行規劃，一樓為東森直消電商ecKare旗艦店，整體採取時尚明亮的銀白色系裝潢，並設有三區寬敞的商品體驗和商品陳列區，和供應輕食飲品的咖啡交誼廳。

二樓空間除直消會員咖啡廳另設小型會議室，隨時舉行小組團契及辦活動，維持直消團隊向心力，除此之外提供會員兒童遊樂區及學齡兒童讀書室，讓會員可安心及全力衝刺，三樓則是東森自然美最大的旗艦生技美學中心，分別有以玫瑰、薔薇、百合、小蒼蘭、玲蘭、紫薇、牡丹、海棠、向日葵等為名的SPA房，設有獨立衛浴，二間VIP套房更超過10坪服務空間，雙人高級休息區及65吋電視可觀看所有頻道外，設置溫泉泡湯，以美國五星威士汀飯店等級浴缸來享受整個過程，更可端看七期風景，一邊泡澡一邊享受美景，套房為特別預約，為閨密及夫妻提供最高級服務。

▲▼今天現場除了開幕剪綵儀式外，也舉辦ecL X草莓網時尚彩妝秀，邀請20名伊林名模參與開場，其中最受矚目的莫過於名模洪曉蕾特地跨刀擔任主秀。

總裁王令麟看好東森直消電商ecKare未來發展，在台中七期投入資金置入豪宅作為中部的旗艦店與VIP頂級會所，顯然下一步棋將以台中為來年的重點發展區域，預備大舉拓張中區的會員招募與營運，不僅可為台中市民創造更多相關的就業機會，也能增進台中的區域繁榮。

總裁王令麟向來秉持「別人做生意、東森做公益」精神，今天開幕現場也特別安排乳房攝影車，提供女性朋友進行乳房檢查服務，東森寵物雲也在現場舉辦「東森捐愛﹅浪浪救援」活動，加入會員就替您捐一包飼料給台中動物之家，幫助毛小孩平安長大。