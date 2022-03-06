新竹山區驚見「BMW變火球」　休假警秒拿滅火器搶救

▲基市二分局張英華副分局長休假時遇到火燒車，趕緊拿出車上滅火器幫忙。（圖／張英華提供，下同）



記者陳凱力、郭世賢／新竹報導

新竹縣五峰地區上午驚傳火燒車，一輛白轎車行經大隘村隘蘭道路往山上人家、白蘭方向，不明原因突然冒煙起火，基隆市警二分局副分局長張英華當時正好在後方，與幾名熱心駕駛第一時間拿出自備的滅火器幫忙滅火，無奈火勢來的又猛又快，短短幾分鐘，昂貴名車就成廢鐵，還好119人員或迅速控制現場，未造成人員傷亡。

午間這輛白色轎車突然冒煙，駕駛趕緊將車輛靠邊停下查看，隨即車上竄出火舌。基隆市警二分局副分局長張英華當時正好就在起火的轎車的後方，他看見駕駛靠邊停下，隨後車上快速冒出火勢，他第一時間拿出車上的滅火器前往幫忙，後方幾位熱心的駕駛也紛紛拿出滅火器往前衝。

▲消防人員抵達現場控制火勢，不過這台雙B名車仍回天乏術。

不過，汽車燃燒後快速起火，火勢來勢洶洶，一瞬間就變大，駕駛及乘客雖然及時逃出車外，但短短幾分鐘，火舌就直接吞噬整輛車，現場濃煙滾滾，加上山區道路狹小，一團火球將隘蘭道路雙向中斷至少1小時，後方回堵了好幾公里。

大約20分鐘119人員才排除萬難抵達現場，只可惜白色名車已成焦黑廢鐵，還好車上駕駛、乘客逃生及時，才未造成人員傷害。

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