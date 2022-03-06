10星連珠來了！命理師曝這4天「殺傷力極高」警告：恐有情殺事件

▲第3個節氣「驚蟄」來了。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者施怡妏／綜合報導

昨日（3月5日）是24節氣的「驚蟄」，象徵春雷初響，萬物萌發，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，從現在起到7月18日之間，會經歷過八星連珠到十星連珠的星相變化，連珠代表行星呈現一直線，是連古代帝王都非常重視的吉凶現象，且從今日開始至9日這4天「殺傷力極強」，提醒民眾要多注意。

邱彥龍老師指出，3月5日進入驚蟄後，月令轉換癸卯，但其實今年驚蟄節氣的氣已經提前先行，從2月24日開始會一直持續到4月30日，這段期間應該有很多人發現自己容易感到疲勞、想躺床上但又睡不著，白天一直想睡覺晚上又失眠，老是處於睡不飽的情況。

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今年的「驚蟄」也將遇到十星連珠的，邱彥龍老師指出，今年持續時間特別長，得多注意家庭、財富、事業及感情的中斷與抉擇，恐對健康或生命帶來威脅，但對某些人是重生的機會。

邱彥龍老師也提到，從1日到9日又逢火星、金星換位，殺傷力極強，容易有火災、意外、爆炸傷害頻傳，感情上如果有糾葛要小心處裡，嚴重會有情殺事件發生，此外，20日之前心理壓力會增加，遇到感情問題，最好先放空，停止用腦袋思考，儘量讓大腦關機，否則容易做出錯誤判斷，千萬不要自以為是，否則災難相隨。

▲進入驚蟄後，身體容易感到疲累。（示意圖／記者李佳蓉攝）



邱彥龍老師表示，今年驚蟄節氣剛好走到《焦氏易林‧屯之解》卦：『山陵丘墓，魂魄失舍。精神盡竭，長寢不覺。』長期的精神疲勞緊繃，會在驚蟄這段期間爆發出來，肝、肺、腎容易出問題，導致呼吸不順暢，腦子缺氧昏沉，水火不調，血路不通，頭脹痛，身體方面需要調整體質，精神上則需要安魂定魄消災解厄，尋求心靈平靜。

邱彥龍老師最後提醒，這段期間容易有家墳溼氣重，嚴重甚至有進水狀況，這意味祖先、外靈來找，可依照自己宗教信仰進行超拔渡化。有遇到昏沉等精神狀況不佳或家墳問題者，請把握這段良時解決，否則後面問題會放大。

●民俗說法僅供參考。