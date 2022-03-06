女優鑰匙被偷　跟蹤狂「住進閣樓」！她裸睡身旁多一人

▲美國20歲變態跟蹤狂躲進女性家中閣樓，深夜偷拍全裸影片。（圖／翻攝自Facebook／Somersworth Police Department）

記者張寧倢／編譯

許多成人女模利用付費訂閱平台「OnlyFans」和粉絲群互動，然而，美國一名女優卻因此遭遇恐怖跟蹤狂，不但偷拿她家鑰匙，複製備份，還直接住進她的閣樓，趁對方脫光衣物熟睡時偷拍她全裸的影片，行徑令人毛骨悚然。

根據《鏡報》報導，20歲男子達米安-格雷羅（Mauricio Damian-Guerrero）在「OnlyFans」上發現24歲女優NR（化名）的帳號後，便對她相當著迷，開始跟蹤對方。不僅如此，達米安-格雷羅還偷走NR位於新罕布夏州的住家鑰匙，並複製備份鑰匙，藉以多次潛入女方家中，直到NR的母親聽到屋頂上不尋常的動靜，才發現閣樓裡竟躲了一名詭異的陌生男子，揭穿一切。

報導指出，達米安-格雷羅2月9日被捕後聲稱，他私闖民宅是為了拿回自己送給NR的電視機和壁爐，然而，法庭文件顯示，迄今他至少4次潛入女方家中，手機裡更存有NR裸睡的偷拍影片。警方表示，達米安-格雷羅躲在閣樓上，從遠處偷偷觀察NR，等到深夜時分再躡手躡腳地走下來，用手機拍下這些非法影片。

警方指出，達米安-格雷羅認罪後聲稱，這名OnlyFans女優「很想要有個男人迷戀她、跟蹤她」。而隨著他的跟蹤活動愈演愈烈，他還曾計劃在她的車上安裝一個跟蹤裝置。據報導，達米安-格雷羅被指控4項入室盜竊重罪，他上週從監獄獲釋，並被要求佩戴電子追蹤器，以確保他在案件審理期間不違反限制令。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》