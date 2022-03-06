南韓江原道爆嚴重山林大火！竟與60歲男縱火有關　老母親當場慘死

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近來氣候乾燥，創下冬季降雨量50年以來最低紀錄，加上強風吹拂，導致容易引起山林大火。慶尚北道蔚珍郡4日傳出山林大火後，火勢一路向北方的江原道延燒，險些波及核電廠、液化天然氣生產基地，就連江原道江陵市也傳出火勢，不過調查發現，江陵起火原因是人為縱火，嫌犯母親當場慘死。

根據韓媒《News1》，江原道江陵市玉溪面南陽里一帶從昨（5）日凌晨起開始傳出火勢，相當於80座足球場大小的面積（約60公頃）慘遭火焰吞噬，原本料想是慶尚北道、江原道山林大火的延續，不過經過江陵警察署調查後，卻發現是人為縱火，緊急逮捕縱火的60多歲男性A某。

警方接獲當地居民報案，指出疑似一名男子正在使用噴槍縱火，警方當場逮捕A某，發現A某竟然持有瓦斯噴槍、安全帽、斧頭、丁烷瓦斯。A某在接受調查時向警方透露縱火原因，「當地居民長期以來瞧不起我！」

▲山林大火火勢延燒至江原道東海市。（圖／達志影像／newscom）

當地居民則解釋，A某的縱火原因疑似與金錢問題有關，「我聽說，A某因為家裡整修費用等因素，而有金錢上的問題，在盛怒之下才會縱火。」

報導指出，A某縱火後，其85歲的老母親在逃難過程中死亡。

據悉，受到乾燥氣候影響，南韓近日多達10個地區傳出山林大火，就連釜山也傳出災情。

根據《韓聯社》，今（6）日上午6時47分日出後，山林當局隨即派出44架直升機、4千多名人力投入滅火工作，不排除同時讓警察、消防隊員、軍隊加入滅火行列。南韓山林廳長崔炳巖（최병암）則坦言，要在今天以內撲滅所有火勢，恐怕相當困難。

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