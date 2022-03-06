柯文哲參訪埔里花卉產業　與投縣合作完善冷鏈供應體系

▲台北市長柯文哲（左2）赴南投埔里鎮參訪花卉產業（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

台北市長柯文哲及副市長黃珊珊等市府團隊一行人，今赴南投縣參訪，上午首站前往埔里鎮大湳合作農場，並與在地花卉業者舉行座談，就冷鏈花卉產銷議題進行意見交流；南投副縣長陳正昇期盼北市、投縣共同完善全台第一條花卉冷鏈供應體系，共謀2地花卉農特產業篷勃發展、為彼此交流建立良好基礎，獲柯文哲高度認同，允諾研議最佳方案，助花農供應高品質花卉。

南投副縣長陳正昇親自接待柯市府團隊，座談會則由大湳合作農場主席柯添淇為做簡報，介紹目前該合作農場業務及花卉冷鏈作業情形，並引導參觀埔里附近盆花農場、傳統地栽田培玫瑰園、仁愛鄉南豐村無土養液栽培玫瑰園及玫瑰分級包裝流程等；柯文哲也親自下田採收玫瑰花，並體驗人工包裝玫瑰花的流程，了解產地作業情形。

指出大湳合作農場每年運銷供應量中的39%都運至台北花市行銷，建請北市府提供冷鏈運輸、優先拍賣，市場管理費及使用費率優惠，以降低冷鏈運銷成本，並協助行銷廣告南投優質花卉農特產品、提供台北場地展銷等。

陳正昇指出，大湳合作農場為確保花卉運輸品質，自103年至110年在縣府和農委會補助下積極改善採後處理保持低溫環境，目前是全台第一條花卉供應冷鏈系統，但台灣目前農業嚴重缺工，未來盼能加強採用先進電腦及機械化設備處理分級包裝、縮短人力判別分級及包裝作業時間，有待各方輔導協助。

陳正昇說，南投花卉種類繁多、佔全國供應量4至5成，夏季百合更占全國約8至9成，大湳合作農場年運輸量中約39%供應至台北花市，如何提高花卉到市品質、行銷南投花卉農產，並降低供銷成本、健全冷鏈供應體系，將是2縣市需共同努力的目標，投縣對有關花卉冷鏈技術及設備提昇相關需求更甚為殷切。

柯文哲則表示，台北市內湖花卉批發市場是全國最大花市，而從產地到市場過程中要保持花卉品質，需仰賴從產地運輸到批發市場等環節完善的花卉冷鏈供應體系，才能滿足消費者需求；目前內湖批發市場端冷鏈系統已完成，大湳合作農場也投資建置花卉冷鏈運輸車隊及相關設施，而他也特地到產地了解日益嚴重的缺工窘境如何影響包裝環節、採收到批發市場的時效和產品品質，以及建置自動化包裝線解決人力短缺、將整個流程完全冷鏈化等重要課題。

柯文哲說明，目前內湖批發市場針對冷鏈化花卉有相關優惠措施，以鼓勵產地積極冷鏈化，針對自動包裝設備部分，如礙於法規無法直接補助，將研議最佳優惠方案，讓花農組織更有意願投資自動化包裝設備，達到完全冷鏈化目標，未來會持續與南投縣合作、推動完善冷鏈供應系統，協助花卉產業發展。