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港首富李嘉誠傳售英最大配電公司　其家族曾被稱「買下半個英國」

▲英國UK Power Networks公司。（圖／翻攝官網）

▲英國UK Power Networks公司。（圖／翻攝官網）

記者魏有德／綜合報導

香港首富李嘉誠傳家族昨（4）日傳出正與澳大利亞投行麥格理集團和全球私募巨頭KKR牽線的財團洽談關於收購其旗下資產UK Power Networks（英國配電商）的事宜。據了解，這筆交易若進展順利，或在幾周內便能達成協議，成為今年業內最大的交易之一。不過，李嘉誠家族相關人士卻表示，「集團常接到對旗下資產的報價，拒絕對這筆交易表達意見。」

▲▼ 李嘉誠長子、長和集團主席李澤鉅。（圖／視覺中國）

▲李嘉誠長子、長和集團主席李澤鉅。（圖／視覺中國）

《時代周報》報導，李嘉誠家族於2010年10月通過電能實業、長江基建、李嘉誠基金會及李嘉誠（海外）基金會等機構，以58億英鎊（約2158.65億元新台幣）收購當時法國電力能源公司EDF Energy持有的英國電網資產權益，成立新公司UK Power Networks。

UK Power Networks為英國最大的配電商，按現有估值150億英鎊（約5582.73億元新台幣）成交，李嘉誠家族等於獲取超2倍的收益。參與競標的機構還包括荷蘭退休金機構APG、中投（CIC）、安大略省教師養老金計劃委員會和加拿大養老金投資管理公司PSP Investments。

UK Power Networks為英國六大電力公司之一，擁有全境14個受管制的電網其中3個、電纜總長度超19萬公里、覆蓋範圍約2.9萬平方公里，為英國超過25％的人口供應電力，服務範圍包含倫敦、英國東南部及東部，用戶數達830萬戶。

▲▼李嘉誠,香港首富。（圖／路透）

▲香港首富李嘉誠。（圖／路透）

此外，李嘉誠家族還擁有英國最大的電信公司、全英門市數量最多的連鎖酒吧，是英國最大的單一海外投資者。公開資訊顯示，李嘉誠家族旗下的長江基建在英國的業務涉及供氣氣、供電、食物供應、污水處理和鐵路車輛租賃等多領域，能源基建外，李嘉誠家族在英國的投資還包括港口、機場與金融市場業務，等同於買下英國商界「半壁江山」。

不過，受疫情影響，英國整體經濟受到重挫，李嘉誠家族為防止虧損擴大，自2020年起陸續出售英國及歐洲的部分資產，包括價值近100億歐元的歐洲的通訊基礎設施業務和價值12.5億元英磅的倫敦金融城辦公大樓等。

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