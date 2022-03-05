不只集檢所量能！醫籲疫情備戰3大目標：不至於和香港一樣硬摔在地

▲香港疫情爆發，台灣專家們疾呼要引以為鑑。（圖／路透）

記者張乃文／綜合報導

香港近日疫情爆發，4日再新增52523例確診，連3天突破「5萬大關」，累計逾39萬人染疫，死亡人數更是單日破百。鄰近的我國近期也正處在在「清零」與「共存」間的過渡期，未來勢必會走向開放國門之路，在此之前，醫師及專家們仍不放棄，疾呼3件事要趕緊備好，才不至於和香港一樣「硬摔在地」。

專家們針對香港疫情進行分析，先前胸腔暨重症專科醫師黃軒點出，香港的疫苗接種率事實上已超過世界平均值，問題可能在4大面向，包括「老人接種疫苗不夠全面」、「人口密度」、「接種的疫苗品牌」及「加強劑接種率不足」。而台大前感染科醫師林氏璧也指出，染疫死亡個案大部分是老人。

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林氏璧認為，與病毒共存是個逐漸的過程，不可能一蹴可幾，要謹慎地一步步走下去，以香港的狀況來看，7日移動致死率已超過美國，高達2.66%，美國是1.76%。其他多半國家都壓在0.3%以下，日本是0.29%、英國0.26%，韓國0.11%，新加坡是0.06%，而這些差別，相信和各國年長者第二劑和第三劑的覆蓋率非常有關聯。

▲醫師們多次強調，長者的疫苗真的要打好打滿。（圖／記者林敬旻攝）

林氏璧再次強調，「老人家疫苗一定要打好打滿」，否則就是如同香港此波疫情的悲劇，對於長者低施打率而付出嚴重代價。除此之外，還有3件事要先備戰，「做好輕重症分流的規劃」、「長照機構的住民三劑要打好打滿，員工要做好自主管理還有定期監測」、「長輩的疫苗覆蓋率要再努力」，台灣應有機會在期末考中軟著陸，而「不至於和香港一樣硬摔在地。」

為了邊境鬆綁逐步做準備，中央流行疫情指揮中心除了持續催打疫苗，在硬體上也已開始調整。醫福會執行長王必勝昨日透露，近期積極擴建集中檢疫所量能，希望1個月能從現有的5500間擴增到7000間，以防未來疫情大爆發時受到衝擊。而醫療應變組副組長羅一鈞則說， 進駐的醫療團隊會持續協調，盡力在期限內逼近或達成目標，主因也是觀察到近日韓國香港的疫情指數型成長。

羅一鈞表示，為讓確診患者都能適當獲得安排，已經努力將個案量能提升，目前有3千至4千間檢疫所可隨時啟用收治，但希望能再提升，以應變疫情的瞬息萬變。

根據指揮中心最新新冠疫苗接種統計，截至2月28日止，65歲至74歲的第一劑涵蓋率為87.2%、第二劑83.0%；75歲以上第一劑76.5%、第二劑僅69.9%。