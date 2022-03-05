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俄羅斯20歲士兵「肉身護烏克蘭女」　慘遭同胞掃射亡

【烏克蘭成戰場】俄羅斯20歲士兵「肉身護烏女」　慘遭同胞掃射亡

▲一名烏克蘭女子在返家途中遇到俄軍攻擊，雖然她逃過一劫，但她的母親及試圖保護他們的年輕俄軍均身亡。（翻攝自推特、Karolina IG）

圖文／鏡週刊

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）24日下令對烏克蘭展開「特別軍事行動」，雙方交戰1週未停歇，儘管普丁聲稱「只打軍人不打平民」，但仍有不少無辜民眾在戰火中喪命。近日就有一名烏克蘭女子親眼看著自己的母親遭俄軍擊斃，當時有一名約20歲的俄軍以肉身保護該名女子也遭同胞射殺身亡。

俄軍對烏克蘭第二大城卡爾可夫（Kharkiv）展開攻擊，一名律師卡洛琳娜（Karolina）2月25日在IG上聲淚俱下，表示24日她與家人到市中心領錢並採購物資，卻在回程被俄軍的坦克堵死並朝他們開火，他們趕緊開車逃跑，最後開到一處死路。

這時有2名大約只有18至20歲的俄軍從坦克上下來，帶著卡洛琳娜一家躲避砲火，15分鐘後其他俄軍又開始朝他們開火，卡洛琳娜的母親手臂中彈並痛苦地哀嚎著，接著帶他們逃跑的其中一名年輕俄軍將卡洛琳娜壓倒在地，並不斷大喊「是自己人，停火！」

經過一番交戰，這名以肉身保護卡洛琳娜的俄軍遭到擊斃，另一名年輕俄軍也被擊中，接著卡洛琳娜發現自己的母親沒了聲音，起身查看才發現母親已頭部中槍身亡，現場砲火不斷，卡洛琳娜趕緊跑到一處鐵棚躲起來，直到槍聲停止才回到車上。

逃過一劫的卡洛琳娜痛哭表示自己失去了母親，「我活了下來，但我媽沒有」，驚魂未定地表示不知道自己是怎麼活下來的，當她倒在地上被砲火和死人包圍時還以為自己會死，並表示這是烏克蘭正在發生的事，「這是地獄」。

事發影片請點此►►►


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