強鹼噴貓害全身潰爛墜樓慘死　變態男落淚認罪...被哈氣才下重手

記者陳雕文、林冠吟／新北報導

新北市中和區日前傳出虐貓事件，有民眾向動保處通報發現疑似慘遭虐待的貓隻屍體，動保處獲報後也會同警方進行搜索，最後鎖定一名林姓男子涉有重嫌，並在林男家中發現一罐貓罐頭，成功突破其心防，讓林坦承犯案，依法送辦。

▲翻版茶茶案！中和日前有民眾發現貓隻屍體，但該貓死狀悽慘疑生前遭人虐待。（圖／網友趙先生授權提供）



動保處指出，26日有民眾在中和區通報發現貓隻屍體，但貓隻死狀卻相當悽慘，全身毛髮稀疏，皮膚紅腫潰爛，疑似慘遭人虐死。動保處獲報後也隨即會同中和警局、流浪動物之家基金會等相關單位，成立專案小組，在事發現場逐一訪談與地毯式搜索，鎖定一名林姓男子涉有重嫌。

▲▼動保處查出，林男以強鹼潑貓，因此造成貓咪全身皮膚潰爛，最後墜落1樓撞車傷重不治，遭撞車輛上還留有白色不明異體。（圖／網友趙先生授權提供）



▲林姓男子涉嫌虐貓遭警方依法移送。（圖／記者陳雕文翻攝）



林男最初仍否認犯案，但動保處在林男家中發現一個貓罐頭，約談林男到案說明，終於成功突破林男心防，讓林男坦承犯案。林表示，因住家後陽台長期遭流浪貓進入，並隨地便溺，就連使用貓刺網防止貓入侵也沒有作用，因此才會上網買誘捕籠及罐頭，將貓隻捕捉入內，因貓一直對他哈氣，一時氣不過就拿具強鹼的水管疏通劑，往貓身上潑灑。

▲動保處在林男家中發現一個貓罐頭，最終突破林男心防。（圖／新北市動保處提供）



應訊時，林男在製作筆錄時不敵良心譴責，數度落淚懊悔，但仍遭警方依違反動保法移送，最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上至200萬元以下罰金。