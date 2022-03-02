老寶貝的代言人　台東縣府推廣機構老人獨立倡導關懷服務

▲台東縣政府推廣機構老人獨立倡導關懷服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為守護機構老人權益，有效培養老人權益倡導關懷人之專業知能，並於機構進行老人權益倡導工作，特別推動「機構老人獨立倡導關懷方案」，讓居住在機構內的老人也有代言人發聲，權益能獲保障及最好照護，縣府於日前召集縣內13家老人福利機構及邀請中華民國老人福利推動聯盟進行方案計畫推廣說明會，以深化合作關係，近期辦理倡導關懷人招募訓練，長期持續於合作老人福利機構，透過主動關懷訪視，評估倡導需求及時協助需要倡導服務之機構住民。

台東縣長饒慶鈴表示，現今家庭結構改變再加上少子化、不婚族觀念之下，凸顯老人照顧問題更為嚴重，目前家庭年輕人出外工作，剩下年長者在家或請外籍看護工照料家中老人。由於在家老人遇有失能或失智問題，家庭子女為維持家裡經濟及照顧技能不足，一般會考量直接送至社區內的老人福利機構托照顧，以減輕照顧負擔。

目前台東縣立案之老人福利機構共有13家，其中財團法人老人福利機構為4家，私立小型老人福利機構有9家，截至今年1月底止，實際收容人數計675人，低老公費安置人數計117人。高齢人口比例逐年上升，機構內獨老長輩照顧品質更需由縣府來守護。老人進入機構後，在缺乏家人關懷與支持的情況下，需要有代言人為其發生做倡導，因此，特別向中央申請經費，積極推廣機構老人權益之倡導，讓倡導關懷人協助機構長輩表達自我的想法、了解並保障他們的權益以及獲得所需服務。

社會處處長陳淑蘭則指出，機構老人獨立倡導關懷方案，主要針對進入機構的老人，在缺乏家人關懷與支持的情況下提供家人性質的關懷服務，並以代言人的方式為其發聲倡導；特別借鏡國外荷蘭政府的養老機構模式，如何做到「給予有溫度的服務模式，讓長輩做回自己生命的主人」，讓老人感受到自己被接納被認可，在機構也能過上有尊嚴、有價值、有幸福感的養老生活；這就是縣府希望做到藉由獨立倡導機制協助服務對象增加信心表達自我想法，並為自己做決定之目標。

縣府即日起至3月22日舉辦倡導關懷人招募作業，凡年滿20歲以上、具高中(職)以上學歷、且有一定程度電腦文書處理能力、書寫、溝通與理解之能力者，歡迎加入行列，縣府未來將進行課程培訓及機構參訪與實務見習等訓練。