南部確診案20832台東足跡匡列21人　縣府緊急採檢皆為陰性

▲南部確診案20832台東足跡匡列21人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

有關高雄確診個案20832，於2月27日至3月1日曾有至台東縣足跡，台東縣衛生局4日接獲中央通知後立即展開疫情調查，第一時間匡列19位，後續再匡列2位，共21位密切接觸者進行居家隔離，為求慎重起見，也立即進行PCR篩檢，採檢結果出爐皆為陰性。

台東縣衛生局說明，根據初步疫調，案20832為2月27日至3月1日由高雄自駕往返台東，駐足地點分別有大武濱海公園、5181聽海文創咖啡、美好拾光、長濱100號、台東王子麵店以及HOLI_dessert等，且兩晚皆入住長濱陽光佈居民宿。衛生局初步匡列接觸者21人居家隔離、自主健康管理2人，皆陸續安排居家隔離及核酸(PCR)檢驗，結果出爐全部皆為陰性。

個案活動足跡相關餐飲業者也於4日暫停營業並進行清潔消毒，環保局清潔防疫消毒大隊也配合於周邊環境同步進行清潔消毒作業。

台東縣政府呼籲民眾，如曾於相同時段出入相關場所，務必進行14天自我健康監測，早晚監測體溫一次及是否有出現相關症狀(呼吸道症狀、嗅味覺異常、腹瀉等)，如有發燒或出現相關症狀，請儘速前往臺東縣指定社區採檢院所急診就醫。

就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人否有類似症狀。也請民眾務必遵守防疫規範，戴好口罩、落實實聯制登記，以利衛生單位可於第一時間盡速通知安排檢驗，保護您的家人。