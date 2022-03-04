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台日簽署食安備忘錄！半年開會加速法規調和、訂定專屬農藥標準

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲民眾在台灣超市採買日本進口農產品。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

日本福食解禁後，台日食品流更近一步！台灣日本關係協會及公益財團法人日本台灣交流協會今（4）日簽署備忘錄，在有關機關同意下，交換法規與進出口相關資訊，未來將各自設置窗口，每半年召開一次會議，審議雙方規範落差，並在完成審查後制定專屬於兩國的「準用標準」，在既有食安基礎上創造互利雙贏合作關係。

食藥署副署長林金富受訪時表示，此次「關於臺日間食品安全合作及促進食品進出口備忘錄」是基於食品進出口簽訂的具體合作方向，兩協會將在有關機關同意下，交換法規資訊、進出口食品資訊、食品標示規定、進出口通關程序及檢查等情形之資訊，並合作舉辦為促進有關食品安全瞭解活動。

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林金富表也提到，台灣過去也與不少國家簽訂食品合作備忘錄，舉凡紐西蘭、澳洲都在列。台灣經常與紐西蘭進口乳品，過去也簽署食品合作與協議保障食安，另強化經貿合作。

在此份備忘錄中，台灣與日本間為確保食品進出口通關順利及食品安全，未來將各自設置聯繫窗口，且原則上每6個月定期召開一次會議，確保雙方採取與世界貿易組織（WTO）相關規則一致且符合科學根據的食品安全相關措施。

林金富解釋，過去日本輸台的農產品常有農藥殘留不合格問題，是因為兩國栽培環境與用藥不盡相同，對農藥標準不一所致。過去輸入農產品遇到類似問題，就須申請法規調和，由農委會與食藥署討論未來是否準用。

近年來日本輸違規食品以「草莓」佔大宗。林金富表示，此次簽署備忘錄後，雙方代表可在半年定期會議上提出需審議項目，包括農藥在田間消退紀錄、使用濃度與毒性等資料，我方會參考codex等國際通用標準進行法規調和，若審議通過，將會訂出專屬於台日的「準用標準」，未來再遇相關農藥就能經查驗後放行，在既有食安基礎上創造互利雙贏合作關係。

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