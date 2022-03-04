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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

重申中華民國主權獨立　蓬佩奧：台美應建立體系對抗強權侵略

▲美國前國務卿龐培歐演講會。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國前國務卿龐培歐演講會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

過去在任內大力推展台美關係的美國前國務卿蓬佩奧，在2日晚間抵台訪問。蓬佩奧在4日上午的演講中表示，美國應該立刻在外交上承認中華民國（台灣）是一個主權獨立且享有自由的國家。下午在記者會上，蓬佩奧進一步表示，唯有態度明確清晰，才能有效的嚇阻強權國家的挑釁，此時美國和台灣要做的，就是設立一個體系，使得強權不會用武力摧毀我們的生活方式。

蓬佩奧表示，就像早上說過的一樣，所謂清晰的明確態度其實非常重要，態度要明確、整備要明確，才能有效嚇阻。現在看到烏克蘭的情勢之下，許多國家都團結在一起，當初嚇阻俄羅斯的工作失敗，使得烏克蘭深陷戰火，這是我們的一大教訓。

蓬佩奧指出，在早上的演講中也有提到，必須要認清中華民國台灣的主權事實，這是美國必須要認清的事時，才能做到清晰明確。

有面對外界會疑惑這樣的說法或做法，是否會挑釁到強權？蓬佩奧認為，真正會挑釁強權的，事缺乏決心的展現，一旦沒有決心，才會讓強權有機可趁；只要我們覺得害怕、相信強權的宣傳，說西方跟民主世界正在走下坡的非事實宣傳，我們都會受害。

蓬佩奧說，烏克蘭已經受害了，我們要記取這個教訓。此時美國和台灣要做的，就是設立一個體系，透過體系使得強權不會用武力摧毀我們的生活方式。

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