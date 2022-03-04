快訊／本土＋2「高雄爆不明感染源」、境外增62例

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增2例本土病例，分布在桃園、高雄2市。其中1例為米迪幼兒園衍生，另一例為高雄感染源不明；另62例境外移入(28例為航班落地採檢陽性)，確診個案無人死亡。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於30多歲至40多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、29例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(6例)、美國、印度及菲律賓(各4例)、印尼及柬埔寨(各3例)、香港、澳大利亞及日本(各2例)、阿根廷、吉爾吉斯、瑞士、英國及加拿大(各1例)移入，另27例調查中。入境日介於今(2022)年1月19日至3月3日。

▲指揮中心公布3/4確診個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今年2月19日公布之案20016、2月20日公布之案20110及2月23日公布之案20256境外移入病例，經病毒基因定序及疫調後改判為本土病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,396,050例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,375,084例排除)，其中20,717例確診，分別為5,212例境外移入，15,451例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。