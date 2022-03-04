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獨居男倒地7天滴水未沾被救回？　高大成打臉：正常人2天就死了

▲▼台中一名獨居男子倒地7天滴水未沾被救回，但高大成卻打臉鄰居，正常人2天就死了。（圖／民眾提供）

▲▼台中一名獨居男子倒地7天滴水未沾被救回，但高大成卻打臉鄰居，正常人2天就死了。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市傳出1名54歲張姓男子獨居，鄰居報警指屋內燈光一直亮著，但已有7天沒有看到人出現，擔心發生意外，警消到場發現張男倒地太久，側臉整個壓平，模樣甚是嚇人，加上7天滴水未沾，身體早已僵直、麻痺，氣若游絲，消防員趕緊送醫救回一命。但法醫高大成打臉鄰居說法，一般人2、3天未喝一滴水早就死了，怎麼可能活到7天？

▲▼台中一名獨居男子倒地7天滴水未沾被救回，但高大成卻打臉鄰居，正常人2天就死了。（圖／民眾提供）

台中市警四分局春社派出所接獲民眾報案，指稱多日未見鄰居張男外出，即使白天依然燈火通明，憂心獨居的張男在家發生意外，警員蔡明哲、徐建翔會同當地里長與鎖匠趕赴現場，打開大門後，濃濃惡臭撲鼻而來，映入眼簾的是張男臉部朝下、一動也不動的倒臥地上，且疑因躺臥太久未移動，側臉整個壓平，模樣甚是嚇人，氣若游絲。

眾人見狀慌了手腳，不知道如何是好，整個現場亂糟糟，員警冷靜沉穩的指揮，協助檢視男子生命徵象，初步研判張男疑似急性中風，四肢無法動彈倒地，時間已達1週之久，長期間滴水未沾，身體早已僵直、麻痺，僅靠殘存的求生意志支撐。

員警與家屬不斷在男子耳邊喊話要他撐住，還好警消即刻救援，張男生命狀況逐漸穩定下來，緊急送往台中榮總救治，家屬對於警消專業、積極的協助萬分感謝。

警方表示，一開始聽到鄰居說張男倒地7天都未進食，還能存活，也覺得不可思議，但當時沒想那麼多，也沒詳細詢問，只想趕快救人。

高大成則質疑，一般人2、3天滴水不沾早就死了，怎麼可能過了7天還能存活，應該是鄰居有7天未見到人，但實際上只是倒地1、2天而已比較合理。

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