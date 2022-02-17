空軍上兵殺子後輕生捐器官　高大成：可救10多人減些罪孽

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區25歲蕭姓空軍上兵疑因與妻子感情不睦，13日凌晨跑到劉姓妻子住家狠心殺害2名幼子後畏罪輕生，蕭男昏迷多日後今天上午宣告不治。葬儀社人員透露，蕭男已捐贈器官，但醫院、檢方及家屬都不願證實。法醫高大成直言，如果蕭男確屬器捐，健康良好的話，全身至少可救10多人，也是為自己減少一些罪孽。

▲▼空軍蕭姓上兵殺害幼子後輕生，家屬等待檢方前來相驗 。（圖／記者鄧木卿攝）

蕭男跳樓輕生經送醫搶救多日，仍在上午6點宣告不治，檢方下午進行解剖，面對媒體詢問「器官不是捐得差不多了嗎？」檢察官回說「對啊」，「死因呢」，檢察官說他未獲得授權，不方便透露，他已告知家屬死因，可以問問家屬。

▲▼空軍蕭姓上兵傳出捐贈器官，檢察官（下）未否認，高大成（上）則說，如果屬實可救10多人 。

對於器捐一事，家屬則是一付驚訝表情說，「我不知道這件事情耶」，禮儀社人員則說，蕭男已器捐，但不知道捐了哪些器官？

軍方也派人到場，對於詢問三緘其口，只說是來協助家屬處理後事。

▲▼空軍蕭姓上兵殺害幼子後輕生，檢方和法醫進行相驗 。

高大成下午碰巧也到殯儀館協助行政相驗，面對這起悲劇覺得非常難過和遺憾，被問到是否贊成器捐？高說，若是蕭男真的器捐，以蕭的年輕和職業軍人的體格，各項健康功能應該都不錯，可以救10多人性命，包括眼角膜可救2人，心臟1人，肺部2人，腎臟2人，肝可以救到3人，加上皮膚，10公分皮膚可以拉長20公分，可治療燒燙傷患者。

高大成說，器捐不能排除死刑犯，殺人意念完全是中樞神經主導，人都死了，沒了意念，無關器官，捐出去反而可以遺愛人間，為自己減少罪孽。



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