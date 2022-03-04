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普丁恐被推翻！BBC分析俄烏戰爭「5種結局」　擅自開戰下場曝

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）如果繼續一意孤行，恐將加強俄國內部反彈聲浪。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

俄烏衝突已經超過1週，儘管雙方已經進入第二次談判，但距離戰爭的結束仍然看不到盡頭。BBC就分析了5種俄烏之戰可能出現的「結局」，其中更指出，儘管普丁自信滿滿地宣布開戰，然而事實上，俄國內部早已因為人民被推上戰場、遭到國際制裁，開始對這位獨裁者產生強烈不滿，普丁恐怕也必須為此付出代價，包含在血腥政變下被推翻政權。

普丁下台

英國倫敦大學國王學院戰爭研究榮譽教授佛里德曼（Sir Lawrence Freedman）表示，「現在莫斯科發生政權更迭的可能性和基輔一樣大。」普丁發動毀滅性戰爭，成千上萬的俄羅斯士兵被迫犧牲，國際間的經濟制裁徹底影響國民生活，普丁因此失去民眾支持，甚至可能還要面臨人民發動發革命的威脅。

就算普丁可以利用俄羅斯內部的安全部隊鎮壓反對派，但國家內的情況將開始轉變，包含軍事、政治以及經濟菁英等，有越來越多的人反對他。與此同時，西方國家可能也會明確表示，只要普丁下台，讓另一個較溫和的領導人取代他的位置，將會放寬對於俄國的制裁，並且恢復正常的外交關係。又或者是俄羅斯內部對於普丁的不滿聲浪燃燒至最高點，直接發動血腥的政變，迫使普丁下台。

▲▼俄羅斯公布武裝部隊進入烏克蘭基輔地區照片。（圖／路透）

▲俄羅斯派出武裝部隊進入烏克蘭基輔地區。（圖／路透）

短期戰爭

面對進攻速度的停滯，俄羅斯可能會全面升級軍事行動，屆時烏克蘭各地也會出現更多不分青紅皂白的轟炸與襲擊。俄羅斯空軍至今為止都扮演著低調的角色，但接下來可能會發動毀滅性的空襲。俄羅斯也可能發動大規模的網路攻擊，徹底癱瘓烏克蘭的國家基礎建設，不論是能源供應或是通訊網路都會被切斷。

儘管歷經頑強抵抗，基輔仍會在數日內淪陷，成千上萬的烏克蘭平民失去性命，政府遭到親俄的傀儡政權取代。澤倫斯基可能會被暗殺，或是逃亡，並建立流亡政府。最終烏克蘭被迫加入白俄羅斯，成為俄羅斯的附屬國。

要形成這種結局，首先俄軍必須提升戰力，同時部署更多軍力。不過即使這樣，傀儡政府依舊可能遭到叛變，政局將持續處於不穩狀態，再度爆發衝突的可能性也很高。

長期戰爭

俄烏衝突也可能發展成一場持久戰。當俄軍陷入困境，士兵士氣低落，後勤補給線出現問題，統軍的將帥無能，想要徹底攻下並控制基輔，俄軍需要花更長的時間與烏軍奮鬥，並展開漫長的圍城戰。就算俄羅斯軍隊佔領了大部分的烏克蘭城市，也難保不會再度遭到反攻，俄羅斯將很難維持對於烏克蘭的控制，而他們也無法再派更多軍力來統治這個國家。

烏克蘭民眾的抵抗力量將成為最強而有力的反叛勢力，西方國家也會持續提供武器與彈藥，在經過長年鬥爭，俄羅斯軍隊最終只能黯然離開烏克蘭。

歐洲大戰

這場衝突已經引發全球關注，各國也紛紛制裁違反國際法的俄羅斯，然而如果普丁持續加強打擊，恐將引發歐洲大戰。普丁可能會向反俄的前蘇聯國家摩爾多瓦以及喬治亞派兵，甚至佔領這2個未加入北約的國家。普丁也有可能會在不久後聲稱，西方向烏克蘭軍對提供武器是一種「侵略行為」，並對此向西方國家進行報復。

分析認為，一旦發生這種情況，普丁可能會威脅要派遣軍隊進入立陶宛等位於波羅的海的北約成員國，並藉此和俄羅斯位於該地區的城市加里寧格勒建立陸上走廊。而這也可能會造成俄羅斯與北約發生戰爭。根據北約憲章第5條，一旦對其中一個成員國發動攻擊，那就等同於向所有成員國發動攻擊。

普丁一旦在烏克蘭面臨失敗，可能會傾向進一步升級軍力。而從此次普丁派兵攻打烏克蘭的行為，也可以看出他絲毫不介意打破長期存在的國際規則，而這樣的邏輯同樣也適用於「核武」上，普丁日前已經下令核武部隊進入高度戒備。

▲▼烏克蘭與俄羅斯在白俄羅斯舉行會談。（圖／路透）

▲烏克蘭與俄羅斯代表在白俄羅斯舉行會談，然而目前仍未協調成功。（圖／路透）

透過外交途徑協商

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）表示，「現在是槍枝在說話（戰爭），但對話的通道將持續保持開放。」各國外交官已經將觸角伸向莫斯科，持續進行對話。俄羅斯與烏克蘭官員在白俄羅斯邊境舉行會談，儘管沒有取得太大進展，但從同意會談看來，普丁似乎開始接受通過談判達成停火的可能性。

一旦戰爭持續，國際對於俄羅斯的制裁將會持續加重，有更多的俄國士兵戰死沙場，國內反對聲浪越來越大，與宣佈結束戰爭的恥辱相比，繼續戰爭可能會動搖普丁的領導地位，並造成極大威脅。與此同時，中國也開始對莫斯科當局施加壓力，甚至提出制裁。而烏克蘭看到國家遭到破壞，可能也會願意以政治妥協換回人民寶貴的生命。

例如烏克蘭接受頓內茨克人民共和國與盧甘斯克人民共和國的獨立，俄羅斯也接受烏克蘭的獨立，並加深與歐洲的關係。

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