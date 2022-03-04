全台大停電！他挖出2數據「江湖救急」：感謝老天爺狂下雨

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

興達電廠昨（3日）發生開關場事故，導致全台549萬戶大停電，引爆國人撻伐，就有網友查看台電網站資料，發現水利和抽蓄發電，昨日佔總體13%的電量，瞬間想起前段下雨下到發霉的日子，忍不住笑虧「是不是該先感謝老天爺。」

根據「台電系統各機組發電量」資料，昨晚6時10分統計出的數據顯示，燃煤佔了22.454%、燃氣33.53%、民營電廠（燃氣）佔18.9%，而「水力」和「抽蓄發電」則各佔6.33%、6.929%。

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就有網友看到數據後，在PTT發文直言，「水力+抽蓄發電佔比13%，如果像去年沒水，今天就沒有這13%可以來救急，台灣人是不是該感謝，老天爺下了整整一個月的雨啊？」

▲原po認為，該感謝前段時間不停地下雨。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛回應，「你等七月再立旗好嗎」、「梅雨季要是沒雨，就打回原型」、「如果有核電補上的話，哪還會缺電」、「水力發電大概只能當天然的蓄電池，利用白天過剩的產能充電，晚上放水供電」、「風力跟太陽能這時候完全幫不了」、「台灣能源政策要檢討」。

另外，對於全台大停電一事，經濟部長王美花昨晚親上火線道歉，表示在事故發生第一時間，全台各地都有停電情形，北部跟雲林以北中午前陸續恢復，南部則因電廠必須重新啟動，所以是在等這些電廠陸續地恢復，完成送電。

至於事故原因，她則解釋，台電同仁在維修興達電廠的開關場之後做測試，沒有按照應該有的程序來操作，將3540開關內的絕緣氣體「六氟化硫」抽離進行檢查，相關人員進行測試時，卻在無絕緣氣體的情況下，操作隔壁相連的3541開關，導致3540開關設備短路接地故障，並引發連結至龍崎超高壓變電所的發電機組，全部跳脫，造成1050萬瓩的電力損失，這是大約全國所需電力的3分之1。

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