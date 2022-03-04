長輩態度差「瘋狂輸出話題」　開口反應卻被教訓！網用句點神支援

▲有時遇到長輩自顧自地「輸出」會讓人感到煩躁。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

碰到有人自顧自地只講自己想講的，卻不在乎聽者的感受，該怎麼辦？有網友發文求助，時常會遇到某些長輩對著自己「瘋狂輸出」，卻不在意聽的人到底想不想加入話題，反應不想聽還會被回覆「是在聊天」，讓原PO相當苦惱，詢問網友們到底該怎麼解決這種情況。

一名網友在PTT的WomenTak版上以「如何應對"我是在跟你聊天"？」為題發文提到，目前身邊會出現這種說法的都是長輩，「有些其實不會讓人反感，平時關係不錯的，就真的是想要跟你聊天、關心近況。」

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讓原PO傻眼的是，有些長輩態度不太好，會瘋狂、重複講一堆他根本不想聽、沒必要知道的東西，原PO向對方反應那些內容跟他沒什麼關係，還會被長輩包裝成「我這是在跟你聊天」。對此原PO無奈地寫道，「但事實就是每個人的時間跟精力都有限，這樣一直被強迫應對、情緒勞動，讓人不是很喜歡，求解，大家如何應對『我這是在跟你聊天』？」

▲原PO求解，遇到長輩說「我是在跟你聊天」的情況該怎麼辦。（圖／翻攝自PTT）

見此煩惱網友們也紛紛留言幫原PO出主意，「一邊滑PTT一邊回恩恩」、「好喔、我懂、對啊、嗯嗯」、「用你喜歡的話題壓過他，不要管他說什麼，就繼續講你想講的，直到分開」、「我不想跟你聊天」、「一律嗯嗯喔喔，自知的人就該懂是軟釘子」、「找機會說有事要忙」、「這種真的很討厭，就不要跟他認真，如果是當面，就一邊講話一邊做其他事，如果是網路，就隔很久再回，而且只回一兩個字」、「在他看到你之前先閃啊」、「戴耳機」。