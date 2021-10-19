檢座命女疑犯全裸張腿、揉乳！還歧視外籍女　遭罰款4月薪俸

▲彰化地檢前檢察官莊珂惠，竟當庭女被告張腿、揉乳，遭判罰款4月薪俸。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）



記者吳銘峯／台北報導

彰化地檢署前檢察官莊珂惠，日前辦理某妨害家庭案件時，竟當庭要求女被告脫衣全裸、兩腿張開接受拍照，還搓揉女被告雙乳，以致下體流出分泌物，宛如A片情節。另外還辱罵越南籍女被告，遭監察院彈劾，送職務法庭懲處。職務法庭19日將她判罰4個月薪俸，約60萬元。可上訴。

本案事發於2018年4月間，彰化黃姓女子因涉入妨害家庭案件，被當時承辦檢察官莊珂惠傳喚，莊檢在偵查庭偵訊過後，當庭要求黃女脫衣全裸，並坐在椅子上，雙腿張開，接受女法警在私密處拍照。另外莊檢還以手搓揉黃女雙乳，黃女下體流出分泌物，莊檢並未停止，只拿衛生紙要求黃女擦掉分泌物，繼續拍照。黃女深覺委屈，向彰化地檢提出性騷擾申訴。

事發後，法務部長蔡清祥要求調查，另外彰化地檢署也將莊檢送交監察院調查。監察院調查後，發現不僅如此，莊檢還曾經在2016年間偵辦某件詐欺案件時，對於越南籍女被告出言嗆「妳們越南女人就是想賺錢」、「妳們都來臺灣騙臺灣男人的錢」，還說「你以為我們臺灣啊是隨便你這樣子的喔！」、「你沒有騙人家的錢〜你這樣子你告訴我，你自己有多少錢，妳有本事賺到100萬，你這樣子，蛤〜你100萬要賺多久。」、「你以為每個臺灣人都可以讓你戴綠帽子嗎？」，監察院也一併調查。

最後監察院認為莊珂惠的行為涉及違反《法官法》及《檢察官倫理規範》，有損人民對於司法之信賴，及檢察官公正客觀形象之維護，因此提出彈劾，並送司法院職務法庭審理。

職務法庭於19日作出判決，認為莊珂惠的行為確實不妥，因此判罰罰款，金額為莊珂惠月薪俸4個月，約60萬元。可上訴。