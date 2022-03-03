26監委響應人道援助烏克蘭　趙永清捐10萬、蘇麗瓊捐10日所得

▲監察委員趙永清。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

俄羅斯派兵入侵烏克蘭，監察院長陳菊日前捐出一個月所得，其餘26位監察委員及監察院秘書長朱富美也積極響應，分別捐出一日不等之個人所得，其中監委趙永清捐出10萬元，監委蘇麗瓊則捐出10日個人所得。

陳菊昨在臉書表示，「對於他人的苦難，我們不能視而不見；我們走過的苦路，不願他人重蹈覆轍」，總統蔡英文、副總統賴清德以及行政院長蘇貞昌發起捐助一個月所得支援烏克蘭的行動，「我義不容辭，加入響應的行列」。

對此，監察院3日晚間發布新聞稿表示，監察院全體監察委員及秘書長捐出個人所得，積極響應人道援助烏克蘭行動。

監察院指出，繼蔡英文、賴清德及蘇貞昌等人發起捐助一個月所得，支援烏克蘭的行動，監察院除了陳菊表示捐出一個月所得外，其餘26位監察委員及朱富美也積極響應，分別捐出一日不等之個人所得，其中趙永清捐出10萬元，蘇麗瓊則捐出10日所得。

監察院強調，人權是國際社會普遍追求的價值，監察院作為國家最高監察機關，除負有查察政府機關及公務人員違法失職之責外，更設有國家人權委員會，積極致力人權保障工作。另外，為了接軌國際，共同守護人權，監察院也積極參與國際人權組織並與世界各國人權機構交流合作。

監察院說，面對俄羅斯政府動用武力侵犯烏克蘭主權及領土，破壞區域及全球的和平穩定，並造成人民生命財產損失及對人權之侵害，全體監察委員們感同身受，因此自主捐出個人薪資所得至外交部財團法人賑災基金會開設「賑濟烏克蘭專戶」帳戶，以響應人道援助行動。

▼監察委員蘇麗瓊 。（圖／記者李毓康攝）

