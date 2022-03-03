　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄多區二度停電！台電揭原因「太陽下山了」…居民一聽氣炸

記者柯振中／綜合報導

高雄興達電廠3日發生開關事故，造成全台大停電，間接影響民生用水，原先已經陸續復電，沒想到又接著跳電，原因竟是「太陽逐漸下山」，讓當地民眾傻眼，在網路上留言痛罵「來到第三世界，丟臉的啊」、「怪太陽為什麼下山，哈哈哈哈哈」。

▲▼高雄停電路口狀況。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲全台大停電後，高雄多處路口紅綠燈不亮。（圖／記者賴文萱翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄興達電廠3日發生事故，造成全台瞬間大停電，副廠長蔡銘洲出面表示，起因是廠內的一個開關設備故障，導致龍崎高壓變電所出了問題，整個南部供電因此受到波及。

▲▼全台大停電！高雄爆37件電梯受困案，持續增加中。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄傳出許多電梯受困案。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼全台大停電！高雄爆37件電梯受困案，持續增加中。（圖／記者吳奕靖攝）

蔡銘洲表示，事故發生後，立刻積極復電，外部線路的電力也在逐漸恢復。不過，以高雄來看，截至下午2點左右，仍有不少區域沒電、甚至連馬路上都沒有紅綠燈，路上交通險象環生。

此次停電除了造成民眾無法使用電力，也影響了民生供水，台南、高屏有多個行政區受到影響，進行緊急停水，高雄市的路竹、阿蓮、田寮等行政區，因為位在高地、或屬於管線末端地區，甚至到4日中午以前才能完成復水。

▲▼高雄停電路口狀況。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲後續陸續恢復供電，高雄卻又傳出多個地區二度停電。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼全台大停電，高雄交通大亂。（圖／記者許宥孺攝）

▲全台大停電影響相當深遠。（圖／記者許宥孺攝）

此外，雖然台電搶修後成功復電，但高雄又有些區域斷電，台電則解釋，是因為太陽漸漸下山，因此太陽光電出力變少，需要減少部分饋線的用電負載，因此造成部分用戶停電，以維持電力系統的穩定。

二度停電後，讓當地民眾相當憤怒，在網路上留言痛批，「來到第三世界，丟臉的啊」、「太陽下山導致…我笑了」、「怪太陽為什麼下山，哈哈哈哈哈」、「都是太陽惹的禍」、「別亂講，怎麼可能缺電？是愛不夠啦！」

►這些衣服是用「會呼吸的蠶絲」做的！

ET快訊
全台大停電　興達電廠內部報告流出
高雄多區二度停電！台電揭原因「太陽下山了」　居民一聽氣炸
南部地區又停電！　台電解釋了
LINE可換新鈴聲「7步驟曝光」　果粉嗨翻了
俄軍傳用「人類最邪惡武器」空投烏克蘭！　瞬間炸斷手腳
國旅券加碼抽獎！　中獎名單出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

興達電廠內部報告流出　疑「一個動作」引發全台大停電

高雄多區二度停電！台電揭原因「太陽下山了」…居民一聽氣炸

「益生菌」挑選有訣竅！找到適合的搭配「飲食」吃得更有感

她回憶爭鮮消失6年「神級壽司」　美食故事惹哭網：被洋蔥攻擊了！

大學搶新生出招　華梵提供新生個人工作室＋全額獎學金

土地公生日「招財3大絕」曝光！頭牙拜完：等著錢滿滿進帳

土地公生日快樂！喜迎「龍抬頭」開運補財庫5樣法寶+拜拜方式公開

婆婆和男子在客廳上演動作片！人妻曝「八點檔離譜劇情」：很傻眼

國旅券加碼「中獎名單」出爐！4月底前花掉就能抽5星飯店住宿券

快訊／高雄「這3區」明天中午才恢復供水！　其餘今晚12點前復水

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

法鬥見爸媽恩愛秒擺臭臉　表情超嫌棄：要摸多久？

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

澤倫斯基：俄先停火再談判　呼籲北約設禁飛區阻擋攻擊

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

「俄羅斯惡魔連老人也殺！」烏克蘭舞者拍片求救：我不想死

金世正搖胸：嗨～「揪安孝燮開房」　嗆「你臉像始祖鳥」...他大走心XD

興達電廠內部報告流出　疑「一個動作」引發全台大停電

高雄多區二度停電！台電揭原因「太陽下山了」…居民一聽氣炸

「益生菌」挑選有訣竅！找到適合的搭配「飲食」吃得更有感

她回憶爭鮮消失6年「神級壽司」　美食故事惹哭網：被洋蔥攻擊了！

大學搶新生出招　華梵提供新生個人工作室＋全額獎學金

土地公生日「招財3大絕」曝光！頭牙拜完：等著錢滿滿進帳

土地公生日快樂！喜迎「龍抬頭」開運補財庫5樣法寶+拜拜方式公開

婆婆和男子在客廳上演動作片！人妻曝「八點檔離譜劇情」：很傻眼

國旅券加碼「中獎名單」出爐！4月底前花掉就能抽5星飯店住宿券

快訊／高雄「這3區」明天中午才恢復供水！　其餘今晚12點前復水

麵粉保存不當恐奪命！醫曝「細菌最愛3環境」：台灣根本培養皿

不良司法官不能轉律師執業！24名涉貪律師執照遭廢止

罵我先付錢！杜汶澤：台灣2400萬人怕什麼？　天后妻力挺「是愛」

淘汰惡質司法官要加速　莫讓私德不良者再存法界

台中公益店開幕「免費加肉」　王品小火鍋12MINI強攻外帶外送

國際體育用品展注入「智慧運動」及「運動體驗」新元素

中鋼停電啟動保護產線機制！　部份鋼板報廢「損失待評估」

興達電廠內部報告流出　疑「一個動作」引發全台大停電

小S隔7年重現大象簽名！　親筆畫在專輯「限定18禁版本」網一看全歪樓

UNIQLO推「最不阿嬤」的吸水生理褲！醫師教女生依階段挑內衣

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

快訊／全台大停電！上班到一半突然漆黑一片

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

全台大停電　興達電廠傳機組異常跳電

興達副廠長曝「大停電原因」！估1小時內逐步復電

新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相

快訊／全台大停電　台電網站掛了一片白

快訊／信義區停電了　台北網友怨：突然就斷

LINE群瘋傳「今晚6點輪流限電」　台電回應了

快訊／全台大停電！高雄輕軌停駛了

強冷空氣探10℃時間曝　鋒面掃過雨勢加大

大停電！　 PTT驚喊「1個人」神預言

興達電廠現場曝！濃煙狂竄　王美花曝「有砰一聲」

全台大停電　台中老闆霸氣放有薪假

不斷更新／全台大停電！

更多熱門

相關新聞

中鋼停電啟動保護產線機制！　部份鋼板報廢「損失待評估」

中鋼停電啟動保護產線機制！　部份鋼板報廢「損失待評估」

台電興達電廠事故，全台停電影響，中鋼（2002）表示，上午停電後立即啟動應變措施，使用自有汽電共生發電機組，確保人員及設備機組安全，進行產線調配，暫停部分產線、有些鋼板要報廢，直到下午2點，才恢復部分供電，停電損失要調查評估。

興達廠報告流出：絕緣氣體未回填完成

興達廠報告流出：絕緣氣體未回填完成

南部地區又停電　台電解釋：非大規模限電

南部地區又停電　台電解釋：非大規模限電

即／高雄「這3區」明天中午才恢復供水

即／高雄「這3區」明天中午才恢復供水

台電撇6點輪流停電卻自打臉　雲嘉南4點就輪停

台電撇6點輪流停電卻自打臉　雲嘉南4點就輪停

關鍵字：

高雄停電興達電廠二度停電太陽台電影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！上班到一半突然漆黑一片

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

快訊／全台大停電　台電：大範圍事故

烏克蘭首淪陷大城　赫爾松「滿街曝屍」

全台大停電　興達電廠傳機組異常跳電

興達副廠長曝「大停電原因」！估1小時內逐步復電

蔡依林「巧手被難倒」新興趣曝光！深U居家服外洩渾圓美胸

新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

Selina認愛「超帥小男友真面目」曝光！大街撒嬌放閃

快訊／全台大停電　台電網站掛了一片白

快訊／信義區停電了　台北網友怨：突然就斷

熊熊「床上激烈震動」180秒片外洩！被拉進房撲倒

快訊／台電證實：上午9點07分高雄「興達電廠」發生事故

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

更多

最夯影音

更多
直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　
彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

法鬥見爸媽恩愛秒擺臭臉　表情超嫌棄：要摸多久？

法鬥見爸媽恩愛秒擺臭臉　表情超嫌棄：要摸多久？

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面