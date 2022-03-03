高雄多區二度停電！台電揭原因「太陽下山了」　居民一聽氣炸

記者柯振中／綜合報導

高雄興達電廠3日發生開關事故，造成全台大停電，間接影響民生用水，原先已經陸續復電，沒想到又接著跳電，原因竟是「太陽逐漸下山」，讓當地民眾傻眼，在網路上留言痛罵「來到第三世界，丟臉的啊」、「怪太陽為什麼下山，哈哈哈哈哈」。

▲全台大停電後，高雄多處路口紅綠燈不亮。（圖／記者賴文萱翻攝）



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高雄興達電廠3日發生事故，造成全台瞬間大停電，副廠長蔡銘洲出面表示，起因是廠內的一個開關設備故障，導致龍崎高壓變電所出了問題，整個南部供電因此受到波及。

▲▼高雄傳出許多電梯受困案。（圖／記者吳奕靖攝）



蔡銘洲表示，事故發生後，立刻積極復電，外部線路的電力也在逐漸恢復。不過，以高雄來看，截至下午2點左右，仍有不少區域沒電、甚至連馬路上都沒有紅綠燈，路上交通險象環生。

此次停電除了造成民眾無法使用電力，也影響了民生供水，台南、高屏有多個行政區受到影響，進行緊急停水，高雄市的路竹、阿蓮、田寮等行政區，因為位在高地、或屬於管線末端地區，甚至到4日中午以前才能完成復水。

▲後續陸續恢復供電，高雄卻又傳出多個地區二度停電。（圖／記者賴文萱翻攝）



▲全台大停電影響相當深遠。（圖／記者許宥孺攝）



此外，雖然台電搶修後成功復電，但高雄又有些區域斷電，台電則解釋，是因為太陽漸漸下山，因此太陽光電出力變少，需要減少部分饋線的用電負載，因此造成部分用戶停電，以維持電力系統的穩定。

二度停電後，讓當地民眾相當憤怒，在網路上留言痛批，「來到第三世界，丟臉的啊」、「太陽下山導致…我笑了」、「怪太陽為什麼下山，哈哈哈哈哈」、「都是太陽惹的禍」、「別亂講，怎麼可能缺電？是愛不夠啦！」