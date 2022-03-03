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蔡英文保證絕不缺電　國民黨：不到72小時自打臉

▲▼布吉納法索與我斷交,總統蔡英文發表重要談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文本月1日與八大工商團體理事長會面時，當場保證到2030台灣絕不缺電，就算中午日間用電尖峰也已不再是問題，甚至用電還有餘裕。國民黨立委馬文君表示，此話一出72小時不到，全台出現用電不穩大停電，似乎狠狠打了總統的臉。

國民黨副秘書長王育敏說，蔡英文3月1日見工商團體時才保證不缺電，但「這張支票效期非常短，只有兩天的時間就跳票」，今天的大停電造成很多台灣民眾的不便，包括科學園區的用電、民生的用電等皆受到很大的影響。在供電方面，核能變成是零，這是蔡英文所謂的「非核家園」嗎？非核家園的代價就是全台大缺電嗎？台灣人民沒有辦法支持這樣的能源政策。

「蔡英文的能源政策實在是太兒戲了，民眾沒有辦法忍受」，王育敏表示，三不五時就來一次這樣的全國大跳電、大缺電，這對於我們的民生、國家的國防安全通通會造成重大的影響，「沒有能源安全，就沒有國家安全！」

文傳會副主委林家興指出，今天的全台大停電，包括交通、醫療等民生設施瞬間都陷入黑暗。他提及，蔡英文選舉時喊的口號非常漂亮，叫「點亮台灣」，但如今，民進黨執政下，卻是讓台灣陷入一片黑暗。蔡英文執政以來，已經爆發過了四次的全台大跳電、全台大停電，甚至昨天竹科的用電都出現跳電的危機，已經嚴重地危及我們的民生安全、產業發展以及國家安全。

「四個不同意，台灣大停電」，林家興引用網路留言來凸顯民進黨執政下，錯誤能源政策方向帶給台灣的結果。他指出，當蔡英文說，台灣跟烏克蘭不一樣時，有人回應，「還真的不一樣，當烏克蘭在打仗的時候，他們都還有電可以用，我們都還沒有做好任何準備。

國民黨發言人柳采葳則指出，蔡英文今年1月才拋出要「四管齊下」，要顧民生、推加薪，但現在我們看到的是什麼？加薪沒有加到，但民眾以及小攤商們可能因為今天的停電導致一整天的營收都沒有了。

柳采葳以今天早上跑行程的親身體驗為例，在中山區晴光商圈、雙城商圈的攤商都因為沒電，可能損失幾千元、一萬元的營業額，他們非常難過，他們只想知道誰能保證「電，什麼時候來？」

柳采葳強調，經濟部長王美花日前受訪時提到，2022不會缺電，說要去跟郭台銘先生溝通，甚至要「賭雞排」，但是今天全台大停電了，王美花是不是應該要負起全責？是不是要兌現「賭雞排」的承諾？她要求王美花、蔡英文應該明確告訴民眾2022到底還會不會有「缺電」的情況？

文傳會副主委黃子哲表示，在民進黨政府執政下，「缺電，已經成為日常」，民進黨政府當然要負起絕大部分的責任，因為民進黨告訴我們不會缺電，但是台灣人民卻一而再、再而三面對這種大缺電、大停電的危機。

黃子哲以駐日代表謝長廷的至理名言「台灣不缺電，但是電從哪裡來還不知道」來質疑民進黨政府及蔡英文總統，全台灣人民都很想知道，你們承諾不缺電，但電到底要從哪裡來？

黃子哲強調，現在已經不只是「缺電」問題，從日前的「缺蛋」，再之前的「缺水」，甚至疫情期間的「缺疫苗」，他呼籲民進黨政府苦民所苦，關於能源政策以及穩定供電的策略，一定要給人民明確的交代與說明，否則民怨一定會再起，「當缺電成為事實，下台恐怕就是民進黨的義務」。

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