台中驗船師定序出爐！為國內第16種Omicron「與其他傳播鏈不同株」

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前公布一名台中的驗船師確診，今（3）日其病毒基因定序出爐，感染Omicron但與國內其他傳播鏈屬不同支，為第16種Omicron，需監測到3/10。

指揮中心26日公布該名感染源待釐清台中個案，是一名40幾歲新加坡籍男性（案20455），職業為驗船師，過去兩週曾於中南部港區包含台中港、麥寮港、高雄港等3港口登船工作。

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指揮中心過去資料指出，驗船師因為工作需要定期接受採檢，2/14、2/19PCR檢驗陰性，2/24採檢陽性，Ct值23，初步懷疑是登船過程遭到感染，不過該案疫調時也提到，登船時都有完整穿好防護裝備，詳細還需釐清。

本土16種Omicron，除本次台中驗船師，另有桃機-遠雄自貿區、高雄港群聚、亞東醫院、北市聯醫中興院區/仁愛院區、機場防疫計程車司機2人、機場防疫人員、宜蘭礁溪長榮、圓山房仲、高雄港引水人、桃機航警、檢疫旅館新北、台北各1名護理師，宜蘭境外移入引起家庭群聚。

而當中機場防疫人員、高雄港群聚、高雄引水人、桃機航警、宜蘭家庭群聚為BA.2（Omicron妹妹），其餘為BA.1。

▲案20455感染Omicron與國內其他傳播鏈屬不同支。（圖／指揮中心提供）※點圖放大