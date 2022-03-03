美國為何不出兵？他曝普丁太恐怖：烏克蘭就像番仔火　點著就世界大戰

▲普丁表示，將通過此次軍事進攻使烏克蘭實現非武裝化、中立化。（圖／路透）

文／劉煥彥／今周刊

研究國際戰略的國內專家認為，美國坐擁全球能力最強的三軍偵察及情報能力，過去一周卻一直未直接出兵幫助烏克蘭，主因是當前美國戰略重心放在亞太地區，若出兵烏克蘭將使軍力重回歐洲，恐導致中國坐大，「倒楣的就是台灣」。

其次，冷戰或許在1991年結束，但直到今天美俄兩國的核子彈頭合計超過8000枚，足以將全世界打回石器時代超過三次，所以美國對兩國核子大戰的可能性戒慎恐懼。

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第三，美俄兩國若在烏克蘭展開傳統戰爭，極可能分不出勝負。

最後，曾長期服務蘇聯國家安全委員會（KGB），後來在1990年代末期還當過KGB後繼者FSB局長的普丁，曾寫過報告，鼓吹在對外作戰不利時儘可能使用戰術核子武器，這段過去為目前的烏克蘭戰事投下另一個變數。

「烏克蘭就像汽油桶上一支番仔火，美國要讓火柴不會點起來」

擔任財團法人國策研究院執行長的國立中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁博士，2日在國策院「強權政治下的烏克蘭與台灣」座談會中分析，對美國來說，烏克蘭沒那麼重要，但敏感性太高，所以美國不會主動升高烏克蘭局勢，也不會捲入與俄羅斯的軍事對抗。

他說：「以第四台連續劇來形容，烏克蘭就像放在汽油桶上的一支火柴，汽油桶就是俄羅斯。美國一定要讓火柴不會點起來，才不會變成世界大戰，避免中國趁機坐大。」

根據美國海軍學會每周更新美國航艦打擊群的全球動態，截至本周一（28日），美國在歐洲只有一個航艦打擊群，正在支援歐洲因應烏克蘭戰事，也就是杜魯門號航艦打擊群。

反觀美國在亞太地區，目前就有兩個航空母艦打擊群，加上一支兩棲突擊艦打擊群，而且距離台灣都不算遠，美方的戰略目標非常明顯。

USNI News Fleet and Marine Tracker: Feb. 28, 2022 由 U.S. Naval Institute 發佈於 2022年2月28日 星期一

普丁在KGB年代 大力鼓吹使用戰術核武器

郭育仁也提到，外界需要注意普丁在KGB的一段過去。

他說明，普丁在年輕時代服務KGB時當過祕書，曾寫過一份戰術核武器的報告，他認為俄羅斯對外作戰時，若戰況不利，應該儘量使用戰術核武器。

「（普丁）他的判斷是，歐洲有戰術核武，美國也有。如果俄羅斯先用，可以嚇阻歐洲及美國使用戰術核武。如果北約或美國用戰術核武反擊，俄羅斯下一步就是戰略核武，那就是世界末日。」

▲普丁1990年代快速竄升，在90年代末期先被時任俄羅斯總統葉爾欽（右１）任命為FSB（對外情報局）局長，後來又被任命為代理總理及代理總統。

俄國撤軍的另一個可能性 是將烏克蘭納入大斯拉夫聯盟

國立政治大學國際事務學院副院長暨俄羅斯研究所副教授魏百谷在座談會中，以「普丁的戰略盤算」為題發表報告，他指出在日前普丁與法國總統馬克宏電話會談中，提出的俄國撤軍三條件之外，還有一個可能性。

根據美國智庫CSIS研究，另一個俄烏停戰的可能性，就是由俄羅斯主導，建立俄白烏（俄國、白俄羅斯、烏克蘭）合體的斯拉夫聯盟。

魏百谷說明，俄白聯盟自1996年發展至今，主要目的是推動俄羅斯與白俄羅斯的經濟整合進與此同時，俄國主導的集體安全條約組織也涵蓋白俄羅斯。

「俄國透過這些手段，確保對白俄羅斯的影響。循此脈絡，普丁對於烏克蘭的盤算，若能比照白俄羅斯的模式，將其納入集體安全組織，並推行經濟整合政策，除了可實現普丁的大俄羅斯的大國榮耀，也可牢牢鞏固對基輔的掌控。」

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