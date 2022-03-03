俄國億萬富豪慘了！　擁世界最大泳池「百億遊艇」被德國扣押

▲ 烏斯曼諾夫名下價值近6億美元的豪華遊艇「迪爾巴號」（Dilbar）。（圖／翻攝自superyachtfan）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，傷及無辜平民，國際社會群起撻伐，對克里姆林宮及其支持者祭出廣泛制裁。俄國億萬富豪烏斯曼諾夫（Alisher Usmanov）也在上月28日受到歐盟制裁，而他名下一艘擁有超大泳池、價值近6億美元（約新台幣168.3億）的豪華遊艇「迪爾巴號」（Dilbar）已在德國被當局扣押。

《富比士》指出，烏斯曼諾夫2016年以6億美元價格向德國造船商Lürssen購買迪爾巴號。該公司花了52個月為他訂製這艘遊艇，稱其在尺寸和技術上都是「有史以來最複雜、最具挑戰性的遊艇之一」。迪爾巴號長512英尺（約156公尺），重15917噸，為全球總噸位最大的機動遊艇，去年10月底以來一直在德國造船公司Blohm+Voss位於北部城市漢堡的造船廠進行改裝，現已被漢堡當局扣下。

烏斯曼諾夫的資產估計達數十億美元，迪爾巴號只是其中一部分，擁有迄今最大的遊艇內泳池，通常有96名船組員。而烏斯曼諾夫手中還握有鐵礦及鋼鐵巨頭Metalloinvest、電子公司小米的股份，還有少量電信、礦業及媒體股份。他和另一位俄國億萬富豪米爾納（Yuri Milner）也是Facebook最早的投資者之一，且在西方擁有大量房地產，遍布英國倫敦到德國慕尼黑。

隨著西方對俄國祭出一波波制裁，俄國富豪資產蒸發，紛紛開著遊艇逃亡他國。海上交通追蹤數據顯示，2日至少有5艘俄國億萬富豪名下的超級遊艇出現在馬爾地夫海域，還有不少富豪正在海上逃亡，以避開西方國家的制裁。

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