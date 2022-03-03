全台停電「早上9點跟鬼屋一樣」　網憶815大停電慘況

記者黃翊婷／綜合報導

全台各地今日（3日）一早陸續發生無預警停電事件，有高雄網友在臉書PO文表示，因為房間沒有對外窗，早上9點一停電就跟鬼屋一樣；另一名台北網友則被困在漆黑一片的廁所；還有不少人想起2017年的815全台大停電，當時全台約有688萬戶受影響，1人間接喪命，當時的經濟部長李世光因此負責請辭，成為史上第一位停電下台的部長。

▲網友分享家中停電後的畫面。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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全台各地一早傳出停電狀況，針對這次的停電事故，台電表示，上午9點左右因南部電力系統電網故障，導致南部區域停電，北部、中部區域因低頻電驛動作也發生停電，台電公司目前正在緊急搶修中。

而停電事件發生後，許多網友紛紛上網PO文報平安。一名高雄網友在臉書「爆廢公社公開版」PO文表示，「高雄停電了，沒有對外窗，早上9點跟鬼屋一樣，剛剛一度還無法上網打電話」；另一名台北網友也抱怨道，「眼前的黑不是黑，你說的白是什麼白，重點你停電好歹也說一下，這個廁所沒有窗戶，非常的黑，我以為要打仗了，我正在恩恩（大便）耶，別這樣好不好？請問你們哪裡有停電的嗎？讓我知道一下我不孤單。」

還有不少網友想起2017年的815全台大停電，「你是忘記，還是害怕想起來？」、「看這次要編什麽理由」、「應該跟電網有關係」、「台南這裡閃了一下」。

▲815大停電時，南京東路對街卻是兩樣情。（圖／網友提供）

回顧2017年的815全台大停電事件，當時台灣本島各地在2017年8月15日下午4點51分大規模無預警停電，原因是中油對台電大潭發電廠的天然氣供應管線因更換卡片不當造成意外，導致大潭發電廠6部機組全部跳停，總計約有688萬戶受影響，直到同日深夜11點各地才陸續恢復正常供電。

而815大停電間接造成1人因為使用蠟燭引發火災而喪命，另外還有1人受傷。總統蔡英文曾在事後發文道歉，「為什麼我們的供電系統會因為一個誤觸，就造成這麼大的損害？」當時的經濟部長李世光也因此負責請辭，成為史上第一位停電下台的部長。

除此之外，去年5月13日也發生一次大規模停電，受影響戶數約400萬戶。當時台電表示，是因為高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，才會導致興達電廠電力無法輸出，進而跳機，影響到全台供電。