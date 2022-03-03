【持續更新】新光三越、遠百等11間百貨「暫停營業」

▲遠東SOGO高雄店。（圖／翻攝自官網）

記者蔡惠如／綜合報導

今（3／3）因興達電廠開關場事故，導致全台電力失衡導致北中南早上各地均有未預警停電情況，百貨也受到波及，環球購物中心部分分店早餐櫃受到影響，而新光三越、遠百、SOGO也宣布高雄、台南分店，在未正常供電前，暫不開門營業，開店時間依電力供應狀況調整。另高雄夢時代購物中心、漢神百貨、漢神巨蛋也延後開店。

全台大停電台電搶修中，各地復電時間未定，因為已逼近百貨開門營業時間，為防民眾白跑一趟，新光三越宣布台南新天地、中山店兩家分店，及高雄三多店、左營店，與SKM Park Outlet，實際營業時間將依各地復電情形另行公告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遠百稍早也宣布，台南大遠百、高雄大遠百兩家分店，以及台北信義A13、遠企購物中心，未正常供電前暫不開放營業；SOGO也表示高雄店在台電未復電前，暫時不營業。

環球購物中心則表示，早上桃園A8、林口A9、新左營車站及屏東市停電，但因還未到正式營業時間，目前只有部分早餐櫃位約10櫃左右受到影響，目前已陸續恢復電力，A9及屏東市會於11點準時營業。

3／3 11：45更新 遠百信義A13、遠企購物中心恢復供電營業