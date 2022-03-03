快訊／全台大停電　台電證實：南部電力系統故障

記者徐政璿／台北報導
全台傳出大停電消息！稍早各地區傳出停電消息，不少網友紛紛上網哀號，上班到一半突然漆黑一片。台電說明，今（3）日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率超過20%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前正陸續恢復中。
目前台電網站目前也被塞爆掛點，一直轉圈圈，網站呈現一片白。
▼台電網站當機。（圖／記者葉國吏翻攝）
記者徐政璿／台北報導
全台傳出大停電消息！稍早各地區傳出停電消息，不少網友紛紛上網哀號，上班到一半突然漆黑一片。台電說明，今（3）日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率超過20%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前正陸續恢復中。
目前台電網站目前也被塞爆掛點，一直轉圈圈，網站呈現一片白。
▼台電網站當機。（圖／記者葉國吏翻攝）
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